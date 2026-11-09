Lorenzo responde a Lucas González por convocatoria de jugadores: "Prefieren hablar en la prensa"

El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, respondió a las críticas de Lucas González, entrenador de Atlético Nacional, por la convocatoria de varios futbolistas del equipo antioqueño en un momento determinante de la temporada.

En entrevista con Gol Caracol, el seleccionador defendió sus decisiones y cuestionó que los reclamos se hagan públicamente en lugar de establecer una comunicación directa con el cuerpo técnico de la Tricolor.

Publicidad

"Me pueden llamar y yo les explico a los técnicos también, pero prefieren hablar en la prensa", manifestó el argentino.



Esto dijo el DT de Nacional

La polémica surgió luego de que González expresara su inconformidad por perder jugadores para compromisos importantes, entre ellos las semifinales de la Copa BetPlay. El entrenador de Nacional señaló que las convocatorias representan una dificultad para el equipo, especialmente porque también debe afrontar las ausencias de jugadores llamados a las selecciones Colombia Sub-20 y Sub-17.

González también cuestionó lo que considera un trato desigual frente a los clubes del exterior. Como ejemplo, mencionó el caso del arquero Álvaro Montero, quien permaneció en Argentina para disputar una semifinal de Copa con Boca Juniors, mientras que Atlético Nacional debe prescindir de sus futbolistas convocados.



"Lo que no es coherente es que pase aquí en Colombia y no pase con clubes de fuera", señaló el entrenador, quien afirmó que su equipo pierde entre ocho y nueve jugadores, incluyendo los llamados a selecciones juveniles.

Lucas González // Foto: Dimayor

La respuesta de Lorenzo

Ante estos cuestionamientos, Lorenzo aseguró que considera injustas las declaraciones del técnico verdolaga, especialmente porque Atlético Nacional es una institución que históricamente ha contribuido a las diferentes categorías de las selecciones nacionales. Sobre la comparación con Montero, explicó que las situaciones de los futbolistas se manejan de acuerdo con la programación de cada convocatoria. Según indicó, antes de la fecha anterior habló con Camilo Vargas para informarle que no sería llamado en esa oportunidad, mientras que Montero sí estaba contemplado para integrar el equipo nacional.

Publicidad

Finalmente, el entrenador argentino defendió el orgullo que debería representar para los equipos colombianos tener jugadores en la Selección y cuestionó las críticas que recibe por sus decisiones.

"Cuando no llamo jugadores del fútbol local dicen que no miro la liga. Cuando llamo jugadores del fútbol local se quejan porque los llamo", expresó.

Publicidad

El argentino también recordó que no es responsable de organizar el calendario de la Fifa ni las fechas del campeonato colombiano y aseguró que preferiría que los entrenadores se comuniquen directamente con él para resolver sus inquietudes, en lugar de llevar las diferencias a los medios de comunicación.