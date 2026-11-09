Rosario Central celebró un título que ganó Boca Juniors: así fue la insólita confusión

Lo que al principio era una noche de celebración para el Club Atléico Rosario Central terminó convirtiéndose en uno de los momentos más insólitos del fútbol argentino. Los jugadores y aficionados del equipo rosarino festejaron el título de la tabla anual, invadieron la cancha y se abrazaron como campeones, sin saber que Boca Juniors estaba ganando su partido y se coronaba campeón.

Todo ocurrió el sábado 7 de noviembre en el estadio Gigante de Arroyito, donde Rosario Central derrotó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, con goles de Julián Fernández y Emanuel Coronel. El equipo dirigido por Jorge Almirón había cumplido con su parte y ahora dependía de que Boca no ganara su compromiso contra Defensa y Justicia.

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Mientras en Rosario aguardaban el resultado, el partido en La Bombonera estaba empatado sin goles. Ese marcador le daba al canalla el primer puesto de la clasificación anual y la posibilidad de celebrar su segundo título consecutivo.

Boca se consagró campeón por ser primero en la tabla anual argentina. Foto: AFP.

El gol de Boca Juniors que desató la confusión en Rosario Central

La definición cambió por completo en el minuto 90+6, cuando Enner Valencia apareció dentro del área y marcó el 1-0 para Boca, desatando la celebración de los aficionados del conjunto xeneize.



Sin embargo, mientras se revisaba la jugada, en las tribunas de Rosario Central comenzó a circular la información de que el gol había sido anulado por el VAR.

Según medios argentinos, desde una de las tribunas alguien comenzó a gritar que la anotación del ecuatoriano no había sido válida. La versión se extendió rápidamente entre los aficionados del estadio y llegó hasta los propios futbolistas, quienes creyeron que Boca seguía empatando.

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En cuestión de segundos, el Gigante de Arroyito se convirtió en una fiesta. Varios jugadores corrieron hacia los alambrados para cantar con sus hinchas, mientras algunos aficionados ingresaron al terreno de juego para celebrar el supuesto campeonato.

"Video completo"



Porque toda la secuencia d Rosario Central festejando un torneo que creía haber ganado es cine total. pic.twitter.com/acGzneVKUc — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) November 8, 2026

Entre los futbolistas que participaron en los festejos estuvo el colombiano Jáminton Campaz, quien había sido titular y reemplazado al minuto 90+2.

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Pero la alegría duró poco, pues el gol de Enner Valencia fue validado y el xeneize terminó ganando 1-0, resultado que le permitió superar a Rosario Central en la clasificación.

¿Qué dijo el DT de Rosario Central tras el festejo equivocado de Rosario Central?

Las imágenes de los jugadores celebrando un título que finalmente no consiguieron se difundieron rápidamente por las redes sociales.

Después del encuentro, Jorge Almirón, entrenador de Rosario Central, reconoció que el equipo se dejó llevar por la emoción de los aficionados y que la confusión provocó una celebración anticipada.

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"Nos confundimos. Festejamos antes porque nos dejamos llevar por la gente", explicó el técnico durante la conferencia de prensa posterior al partido.

El delantero Marco Ruben también se refirió a lo sucedido y aseguró que la confusión se extendió en cuestión de segundos entre quienes estaban pendientes de la definición.

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Ángel Di María, quien siguió el encuentro desde un palco debido a una molestia física, también vivió la frustración de una jornada en la que Rosario Central estuvo muy cerca de conseguir el campeonato.

¡GOL DE ENNER VALENCIA PARA DARLE A BOCA EL 1-0 SOBRE EL FINAL Y ACARICIAR EL TÍTULO! ¡LOCURA EN LA BOMBONERA!



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¿Cómo quedó la tabla anual de Argentina tras el triunfo de Boca Juniors?

Con su victoria frente a Defensa y Justicia, Boca Juniors terminó primero en la tabla anual de Argentina con 63 puntos, mientras que Rosario Central ocupó el segundo lugar con 62 unidades.

La diferencia de apenas un punto terminó siendo decisiva para definir al campeón de la Liga 2026, distinción que se entrega al equipo que encabeza la clasificación acumulada de los torneos Apertura y Clausura.

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De esta manera, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena celebró el título en La Bombonera, mientras que Rosario Central se quedó a las puertas de repetir la conquista de 2025.

Pese al amargo desenlace, el equipo rosarino aseguró su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.