En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Caracol Televisión
Ataque base en Bolívar
Don Omar
Deicy Jiménez

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Selección Colombia confirma baja para la fecha FIFA ante Chile: Lorenzo ya le tiene reemplazo

Selección Colombia confirma baja para la fecha FIFA ante Chile: Lorenzo ya le tiene reemplazo

La doble jornada de amistosos de noviembre representa una oportunidad para que Néstor Lorenzo pruebe variantes y observe nuevos nombres dentro del proceso de la Selección Colombia.

Selección Colombia.
Selección Colombia. Foto FCF.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de nov, 2026

La Selección Colombia tendrá que modificar su nómina para los compromisos amistosos de noviembre de 2026. El cuerpo técnico, liderado por el entrenador argentino Néstor Lorenzo, confirmó la salida de Jaminton Campaz debido a una lesión y anunció la convocatoria de Óscar Cortés para ocupar su lugar.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

La decisión se conoció luego de que Rosario Central, equipo al que pertenecía Campaz, notificara al cuerpo técnico sobre la situación física del futbolista. Ante esta novedad, el seleccionador decidió incorporar al atacante que actualmente juega en Huracán, del fútbol argentino.

Últimas noticias

Victoria de Argentina
Fútbol

FIFA reduce sanción contra futbolista de Argentina por incidentes en final del Mundial

Colombia vs. Chile.jpg
Fútbol

¿Cuándo y dónde ver los amistosos de Colombia vs. Chile? Conozca los horarios

Publicidad

El cambio representa un ajuste en los planes de Lorenzo para la próxima fecha FIFA, en la que el combinado nacional se medirá con Chile en Cali y posteriomente en Santiago. La modificación también obliga al entrenador a reorganizar las alternativas ofensivas disponibles para estos encuentros.

¿Por qué Jaminton Campaz salió de la convocatoria de Colombia?

La baja del atacante se produjo por una lesión que le impide sumarce a la concentración de la Tricolor. La información sobre su estado físico fue comunicada por Rosario Central, situación que llevó a la Federación Colombiana de Fútbol y al cuerpo técnico a gestionar su reemplazo.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Campaz era uno de los nombres incluidos inicialmente en la lista de convocados por Lorenzo. Su ausencia representa una baja para el grupo que se prepara para los amistosos de noviembre, en una etapa en la que el entrenador busca consolidar el funcionamiento colectivo y evaluar distintas alternativas de cara a las eliminartorias que arrancarían en septiembre del próximo año.

Publicidad

¿Quién reemplazará a Jaminton Campaz en la Selección Colombia?

El elegido para ocupar el lugar de Campaz es Óscar Cortés, delantero que milita en Huracán, de Argentina. Su convocatoria busca mirar las opciones disponibles en el frente de ataque de la Selección Colombia de cara a los compromisos internacionales.

Publicidad

La doble jornada de amistosos de noviembre de 2026 tendrá dos compromisos frente a Chile: el primero se disputará en Cali y el segundo en Santiago. Estos encuentros representan una oportunidad para que Néstor Lorenzo pruebe variantes tácticas, evalúe nuevos jugadores y continúe ajustando el funcionamiento del equipo nacional de cara a sus próximos retos oficiales.

Con este movimiento, la Selección ajusta su lista de convocados y continúa con la preparación para cerrar el año futbolístico con resultados positivos.

Relacionados

Selección Colombia

Federación Colombiana de Fútbol

Fútbol

Publicidad

Publicidad

Publicidad