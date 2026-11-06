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¿Cuándo y dónde ver los amistosos de Colombia vs. Chile? Conozca los horarios

Néstor Lorenzo tendrá dos partidos consecutivos contra la selección chilena en donde seguirá probando nuevas caras y encontrando el equipo ideal para el camino al Mundial 2030.

Colombia vs. Chile.jpg
Colombia vs. Chile //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 6 de nov, 2026

Regresa la Selección Colombia en lo que serán sus últimos dos partidos de este 2026. La Tricolor cerrará contra la selección de Chile un año en que, nuevamente, los altos y bajos fueron protagonistas e influyeron durante la Copa Mundial de la FIFA.

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Con el retiro de James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y David Ospina, Lorenzo arrancó un nuevo proceso el cual comenzó a agregar caras nuevas las cuales podrán sumar minutos en estas fechas FIFA en donde enfrentará a 'La Roja' sudamericana.

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"No puedo dar nombres, no me parece justo dar nombres. Tengo conclusiones inmediatas y conclusiones que vamos a ir sacando con el cuerpo técnico a partir de analizar todo lo hecho, tenemos todos los entrenamientos grabados y los partidos, así como lo que hagan de aquí en adelante en sus clubes", dijo en la última convocatoria.

Selección Colombia post Mundial
Selección Colombia post Mundial
Foto: AFP

¿Cuándo y dónde ver los amistosos de Colombia vs. Chile?

Los próximos dos partidos serán contra Chile: uno de local y otro de visitante. El primero se llevará a cabo el 13 de noviembre a las 7:00 de la noche en el estadio Pascual Guerrero de Cali; mientras que el segundo será el 17 del mismo mes a las 6:00 de la tarde en Santiago de Chile.

Ambos duelos los podrá ver EN VIVO, online y totalmente gratis con el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio. A través de la señal de YouTube, podrá seguir la transmisión de estos compromisos amistosos de la Tricolor de Lorenzo.

Colombia vs. Chile (1).jpg
Colombia vs. Chile //
Foto: AFP

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Esta es la lista de convocados de Colombia vs. Chile

Arqueros:

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  • Aldair Quintana – Independiente del Valle (ECU)
  • Camilo Vargas – Club Atlas (MEX)
  • Devis Vásquez – AS Roma (ITA)

Defensas:

  • Daniel Muñoz – Nottingham Forest F.C. (ENG)
  • Juan David Cabal – Juventus F.C. (ITA)
  • Jhon Lucumí – Juventus F.C. (ITA)
  • Édier Ocampo – Vancouver Whitecaps F.C. (CAN)
  • Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
  • Kevin Andrade – Zenit F.C. (RUS)
  • Juan David Arizala – Udinese Calcio (ITA)
  • Samuel Velásquez – Atlético Nacional (COL)

Volantes:

  • Gustavo Puerta – Olympiacos F.C. (GRE)
  • Nelson Deossa – Real Betis Balompié (ESP)
  • Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG)
  • Jhon Solís – Birmingham City Football Club (ENG)
  • Daniel Arcila – Club León (MEX)
  • Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional (COL)
  • Jhon Arias – Palmeiras (BRA)
  • Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP)
  • Matías Orozco – C.D. Castellón (ESP)

Delanteros:

  • Camilo Mena – Korona Kielce (POL)
  • Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)
  • Daniel Mosquera – Hellas Verona (ITA)
  • Camilo Durán – Celtic F.C. (SCO)
  • Óscar Perea – Club América (MEX)
  • Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)
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