Lista de convocados de la Selección Colombia para noviembre: Lorenzo definió sus 26 jugadores

El Departamento Deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol y el Cuerpo Técnico de la Selección Colombia de Mayores, liderado por el director técnico Néstor Lorenzo, informaron oficialmente la lista de jugadores convocados para la doble fecha de amistosos internacionales de noviembre, con la cual el combinado patrio cerrará de manera definitiva su calendario deportivo del año 2026.

La delegación nacional y los futbolistas llamados por el estratega argentino arribarán a la ciudad de Cali a partir de este sábado 7 de noviembre, día en el que iniciará formalmente la concentración del equipo tricolor para poner a punto los detalles tácticos de cara a sus dos compromisos internacionales.

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La lista de los 26 convocados por Néstor Lorenzo

Para afrontar esta última prueba del año, el cuerpo técnico confeccionó una nómina con importante presencia de futbolistas del exterior y piezas clave del fútbol local:

Arqueros:

Aldair Quintana – Independiente del Valle (ECU)

Camilo Vargas – Club Atlas (MEX)

Devis Vásquez – AS Roma (ITA)

Defensas:

Daniel Muñoz – Nottingham Forest F.C. (ENG)

Juan David Cabal – Juventus F.C. (ITA)

Jhon Lucumí – Juventus F.C. (ITA)

Édier Ocampo – Vancouver Whitecaps F.C. (CAN)

Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)

Kevin Andrade – Zenit F.C. (RUS)

Juan David Arizala – Udinese Calcio (ITA)

Samuel Velásquez – Atlético Nacional (COL)

Volantes:

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Gustavo Puerta – Olympiacos F.C. (GRE)

Nelson Deossa – Real Betis Balompié (ESP)

Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG)

Jhon Solís – Birmingham City Football Club (ENG)

Daniel Arcila – Club León (MEX)

Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional (COL)

Jhon Arias – Palmeiras (BRA)

Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP)

Matías Orozco – C.D. Castellón (ESP)

Delanteros:

Camilo Mena – Korona Kielce (POL)

Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)

Daniel Mosquera – Hellas Verona (ITA)

Camilo Durán – Celtic F.C. (SCO)

Óscar Perea – Club América (MEX)

Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)

📋 ¡𝑵𝒐𝒔 𝒗𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝑪𝒂𝒍𝒊 𝒚 𝑺𝒂𝒏𝒕𝒊𝒂𝒈𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒉𝒊𝒍𝒆! 👌



𝑬𝒍𝒍𝒐𝒔 𝒔𝒐𝒏 𝒍𝒐𝒔 𝒆𝒍𝒆𝒈𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒖𝒕𝒂𝒓 𝒍𝒂 𝑭𝒆𝒄𝒉𝒂 𝑭𝑰𝑭𝑨 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒆 𝒎𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒏𝒐𝒗𝒊𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆 🆚 🇨🇱



🔗 https://t.co/hvFeSbLOyH#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/VYqOar4mBS — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 6, 2026

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Programación y horarios de los partidos

La Selección Colombia disputará una serie de ida y vuelta frente al seleccionado de Chile en las siguientes fechas y escenarios:

Primer partido: Colombia vs. Chile

Fecha: Viernes 13 de noviembre de 2026

Viernes 13 de noviembre de 2026 Lugar: Estadio Olímpico Pascual Guerrero (Cali, Colombia)

Estadio Olímpico Pascual Guerrero (Cali, Colombia) Hora: 7:00 P.M. (hora colombiana)

Segundo partido: Chile vs. Colombia