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Hay decisión sobre caso de Jesús Owono: Comité disciplinario de España se pronunció

"Estos están siendo los días más difíciles de mi vida", dijo hace poco el portero, asegurando que esta situación nunca imaginó vivirla y se siente "con mucho dolor" por lo sucedido.

Jesús Owono.jpg
Jesús Owono //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 5 de nov, 2026

Han sido días difíciles para el fútbol español tras la muerte de Jesús de Miguel, delantero de Tenerife, quien perdió la vida tras un fuerte choque de parte del portero Jesús Owono, que espera para conocer su futuro tras lo sucedido y las implicaciones que esto podría tener.

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Ante esto, todo quedó en manos del el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y, finalmente, habló del tema este 5 de noviembre; no obstante, la decisión parcial es aplazar el estudio hasta la semana del 9 al 13 de noviembre para estudiar a fondo de este caso para tomar la decisión correcta sobre el caso.

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"Dado que el partido fue concluido en el día de ayer por resolución del Juez de Competiciones para las competiciones profesionales, las cuestiones derivadas del acta del encuentro CD Tenerife - FC Andorra serán resueltas próximamente", indicó la RFEF en su resolución de acusaciones de la LaLiga.

Delantero Jesús de Miguel murió luego de choque con el arquero Owono.
Delantero Jesús de Miguel murió luego de choque con el arquero Owono.
Foto: captura de video y redes sociales

En parte esto se hace para estudiar a fondo lo sucedido y determinar las sanciones. El expediente podría ser analizado bajo el artículo 102 del Código Disciplinario de la RFEF, que contempla suspensiones de entre cuatro y 12 partidos, sin embargo, esta no contempla la muerte y de ahí podría ser la demora en tomar una decisión.

El portero Jesús Owono aseguró estar afectado por la muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel y aseguró que "están siendo los días más difíciles" de su vida, en un comunicado difundido por su club.

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"Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que le querían (...) Habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero, ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús", fueron sus más recientes palabras sobre el tema.

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