¿Cristiano escogió el mejor momento para retirarse de Portugal? Técnico responde

El anuncio de Cristiano Ronaldo de ponerle fin a su trayectoria con la selección de Portugal, después de 23 años, llegó antes de lo esperado y en medio de diferencias con el cuerpo técnico encabezado por Jorge Jesús. Así lo considera el entrenador portugués William Amaral, quien en entrevista con Blog Deportivo analizó la decisión del delantero y las consecuencias que podría tener para el fútbol de su país.

Según Amaral, el futbolista llevaba tiempo contemplando la posibilidad de despedirse del combinado nacional, pero las circunstancias recientes con el seleccionador habrían acelerado su determinación.

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“Es una decisión pensada, pero creo que adelantada de su retiro de la selección”, explicó el técnico, quien aseguró que dentro del entorno federativo ya se hablaba de que la salida del máximo referente portugués ocurriría tarde o temprano. Aun así, destacó que Cristiano es una leyenda y una figura que llevó el nombre de Portugal a todos los rincones del mundo.



Impacto económico

Uno de los aspectos que más cuestionó el entrenador fue la manera en que se gestionó la situación, pues considera que faltó sensibilidad con un jugador que representa tanto para el país. Amaral también advirtió sobre las posibles consecuencias económicas de esta ruptura, debido a que la federación mantiene importantes acuerdos comerciales y publicitarios relacionados con la imagen del delantero.

“La cosa debería ser hecha de otra forma porque Cristiano lo merece, la selección lo merece y el pueblo portugués también lo merece”, manifestó en los micrófonos de Blog Deportivo.



Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus. AFP.

¿Señalarán a Jorge Jesús?

Sobre la posibilidad de que la afición termine responsabilizando a Jorge Jesús si Portugal no consigue buenos resultados en sus próximos compromisos, Amaral señaló que el fútbol está marcado por las emociones y que el rendimiento del equipo será determinante para evaluar las decisiones tomadas.

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Sin embargo, descartó que un eventual resultado negativo en la Eurocopa provoque necesariamente la salida del entrenador o una crisis generalizada en la federación. A su juicio, el público podría recordar cómo se produjo la despedida de Cristiano, pero terminará concentrándose en el futuro de la selección si los resultados acompañan.

Finalmente, el técnico consideró que la responsabilidad de lo ocurrido fue compartida entre las partes y que hizo falta una figura con suficiente autoridad para mediar entre el delantero y Jorge Jesús.