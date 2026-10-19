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Portugal confirma la sanción a Cristiano Ronaldo por abandonar la selección: incluye multa

Cristiano, de 41 años, abandonó la selección por conflictos con Jorge Jesus, tras no haber sido alineado en el partido contra Noruega en Oslo el 27 de ese mismo mes (1-2).

Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 19 de oct, 2026

Cristiano Ronaldo ha sido sancionado con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros por abandonar la concentración de la selección de Portugal debido a desacuerdos con el seleccionador, Jorge Jesus, anunció este lunes el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

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De este modo, Cristiano recibe la sanción mínima prevista en el reglamento de la FPF, que, por el abandono de la actividad con las selecciones, contempla una pena de entre uno y seis meses, aunque la máxima en este caso se reduciría a tres, ya que el delantero ha admitido su culpa.

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Además, el exjugador del Real Madrid, que actualmente milita en el Al Nassr saudí, quedó automáticamente suspendido el 30 de septiembre, fecha en la que abandonó la concentración, por lo que ya ha cumplido 19 días y solo le quedan 11 por delante.

Así, Cristiano Ronaldo estará disponible para los próximos compromisos de la selección portuguesa, frente a Dinamarca y Gales en la Liga de las Naciones, los días 14 y 17 de noviembre, algo para lo que tanto el capitán como el seleccionador de Portugal han dejado la puerta abierta.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo //
Foto: AFP

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Según se desprende del comunicado del Comité Disciplinario de la FPF, el capitán de la selección portuguesa "no comunicó ni justificó previamente, ante el responsable de la FPF o de la selección, su intención de abandonar" la concentración el pasado día 30 de septiembre.

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Posteriormente, Cristiano Ronaldo le dijo al presidente de la Federación, Pedro Proença, que no se encontraba "en condiciones anímicas para seguir integrado".

Cristiano, de 41 años, abandonó la selección por desavenencias con Jorge Jesus, tras no haber sido alineado en el partido contra Noruega en Oslo el 27 de ese mismo mes (1-2).

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Según Cristiano, el motivo de su enfado fue que Jesus le hizo calentar durante media hora y luego no le sacó al campo.

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