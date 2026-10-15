Kevin Andrade habla de su mejora para anotar goles: así marcó con el Zenit

Kevin Andrade sigue sumando minutos y buenas sensaciones en el fútbol ruso. El defensor colombiano, quien milita en el Zenit de San Petersburgo, anotó en la reciente victoria de su equipo y habló sobre uno de los aspectos que ha buscado mejorar en su carrera: su aporte ofensivo.

En entrevista con Blog Deportivo, el futbolista de 27 años explicó cómo ha trabajado para convertir más goles por temporada, una evolución que también le ha permitido ganar confianza en el terreno de juego.

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El tanto llegó después de una acción de pelota quieta, en la que Andrade aprovechó un rebote para enviar el balón al fondo de la red.

“Conté con un poquito de fortuna que me cayó el rebote, así que bueno, ahí pude empujarla”, relató el defensor, quien manifestó su satisfacción por contribuir al resultado. El colombiano suma tres goles en 15 partidos durante la temporada, una cifra que refleja el avance en una faceta que anteriormente identificaba como un aspecto por mejorar.



“Yo tenía como aspecto a mejorar mucho en la ofensiva, poder convertir más goles por temporada. Esta temporada lo he venido logrando”, reconoció Andrade en los micrófonos de Blog Deportivo.

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El jugador explicó que el trabajo realizado en los entrenamientos busca trasladarse a los partidos, tanto en el Zenit como en la Selección Colombia. Además, señaló que las jugadas de pelota quieta forman parte de los aspectos que ha procurado fortalecer para tener mayor presencia en el área rival.

Su crecimiento también se ha reflejado en la reciente experiencia con el equipo nacional, al que llegó como una de las alternativas para la defensa de Néstor Lorenzo y fue titular en los dos últimos compromisos de la gira norteamericana. Andrade consideró que su rendimiento fue de menos a más y destacó la importancia de acumular minutos para adaptarse a las exigencias de la selección.

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“Esos partidos te van dando confianza, esos minutos te van generando esas buenas sensaciones”, afirmó, al tiempo que reconoció la responsabilidad que implica representar al país.

Finalmente, destacó el respaldo recibido de futbolistas experimentados como Dávinson Sánchez y Jhon Janer Lucumí, con quienes ha podido compartir y aprender. Tras su paso por el América de Cali y el Baltika de Rusia, Andrade busca consolidarse en el Zenit, mantener su evolución ofensiva y aprovechar las oportunidades que pueda recibir nuevamente con la Selección Colombia.