Estos son los nuevos jugadores convocados en Selección Colombia para amistosos vs. Chile

La Selección Colombia tendrá tres caras nuevas en su convocatoria para los próximos partidos amistosos frente a Chile. Se trata de Juan David Arizala, Camilo Mena y Daniel Mosquera, futbolistas que tendrán la oportunidad de mostrar sus condiciones y ganarse un lugar en el proceso del técnico Néstor Lorenzo.

En Blog Deportivo, el entrenador y exfutbolista Juan Sebastián Botero analizó las características de los tres jugadores y explicó qué pueden aportarle al combinado nacional.

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Uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Juan David Arizala (Udinese), lateral izquierdo que tuvo bajo su dirección en Independiente Medellín. Botero recordó que inicialmente se desempeñaba como extremo por derecha, pero fue el técnico Alfredo Arias quien identificó sus condiciones para reconvertirlo en defensor. Resaltó su disciplina, humildad y disposición para aprender. El entrenador también señaló que su paso por el fútbol italiano le ha permitido fortalecer los conceptos tácticos y defensivos que necesita para desempeñarse en esa posición.

El segundo convocado analizado fue Camilo Mena, atacante que actualmente juega en el Korona Kielce de Polonia y puede desempeñarse por ambas bandas e incluso como mediapunta. Botero lo describió como un futbolista rápido, habilidoso y con capacidad para marcar diferencias en el uno contra uno.



Camilo Mena. X: @FCFSeleccionCol

Por su parte, Daniel Mosquera, delantero del Hellas Verona y campeón con Atlético Bucaramanga, también recibió el llamado de la Selección Colombia. Botero lo describió como un atacante potente, con buen remate y capacidad para atacar los espacios a la espalda de los defensores. Además, destacó su buen momento goleador en el fútbol italiano, con siete anotaciones en sus últimos seis partidos.



Repite convocatoria

Finalmente, Botero también se refirió a Camilo Durán, otro de los futbolistas que ha venido destacándose por su capacidad anotadora. El entrenador explicó que durante sus primeros años fue utilizado en diferentes posiciones, como extremo, mediapunta y doble pivote, hasta que identificó que su principal virtud era la relación natural que tenía con el gol.

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Así, Colombia suma nuevas alternativas ofensivas y defensivas con jugadores que buscan aprovechar esta oportunidad en los amistosos frente a Chile.