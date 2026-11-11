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El defensor de la Selección Colombia que quiere poner a dudar a Lorenzo

La renovación en la tricolor luego del Mundial es un hecho y los nuevos llamados no quieres desaprovechar la oportunidad.

Néstor Lorenzo, técnico de la selección Colombia
Néstor Lorenzo, técnico de la selección Colombia
Foto: AFP
Por: María Camila Castiblanco
|
Actualizado: 11 de nov, 2026

Siguen los entrenamientos de la Selección Colombia en el Valle del Cauca para preparar lo que serán los partidos amistosos contra Chile, el primero en Cali el 13 de noviembre. Uno de los convocados por Néstor Lorenzo expresó su intención de dar el 100 % para poner a dudar al argentino y así ganarse un cupo entre los titulares.

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Se trata del defensor de la Juventus Juan David Cabal, quien expresó a los medios de comunicación sus deseos de aprovechar este llamado con el equipo de mayores y dejar atrás sus altibajos por culpa de las lesiones.

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"Dejarlo todo en la cancha para poner el profe en duda, que eso es lo que hay que hacer", dijo el jugador de 25 años.

El futbolista antioqueño reconoció que regresar a la Selección Colombia representa una alegría especial, especialmente después de los inconvenientes físicos que lo alejaron de las canchas y retrasaron su proceso con el combinado nacional. Por eso, aseguró que su principal objetivo es aprovechar cada entrenamiento y demostrar sus condiciones para convencer al entrenador argentino.

“Lo único que queda es trabajar día a día y demostrar en los clubes y venir acá y sudar la camisa de la selección, dejarlo todo en la cancha para poder poner en duda al profe, que eso es lo que hay que hacer”, manifestó Cabal.

Néstor Lorenzo y Juan David Cabal
Néstor Lorenzo y Juan David Cabal
Fotos: AFP y Juventus

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Sobre el proceso de recuperación, el defensor reconoció que atravesar diferentes lesiones ha sido complicado, aunque destacó el acompañamiento de sus seres queridos durante esos momentos.

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“La verdad que los momentos de lesión son muy difíciles, pero pues gracias a Dios, a mi familia, a todos los que me rodean, lo hacen más fácil”, expresó.

Lupa a los jóvenes convocados

Además, se refirió a la presencia de nuevos talentos en la convocatoria y aseguró que la competencia por un lugar en el equipo titular es cada vez mayor.

“Verlos acá para mí es una alegría por ellos. Y pues no darle ventaja porque también vienen a comerse el puesto, entonces también como que salir a correr todo”, agregó.

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Cabal también destacó la importancia de compartir equipo con sus compatriotas en el fútbol europeo y se mostró contento por coincidir con el defensor Jhon Lucumí, su compañero en la Juventus. El jugador aseguró que tener a otro colombiano en el club italiano ha sido positivo y resaltó las condiciones de su compañero.

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