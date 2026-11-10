Con gol de Linda Caicedo, Real Madrid logró su primera victoria en la Champions femenina

El Real Madrid, con Linda Caicedo como suplente, femenino goleó 3-0 al Paris FC este martes y firmó su primera victoria en la Liga de Campeones de Europa de 2026, en una jornada que también tuvo el primer triunfo del Manchester City.

El equipo merengue, liderado por la colombiana Linda Caicedo, se colocó en el octavo puesto de la tabla, con seis puntos, en una jornada que también tuvo la primera victoria del Manchester City.

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En Madrid, las francesas lograron mantener el empate hasta el descanso a pesar del dominio madrileño, pero las locales derrumbaron el fortín con goles de la italiana Arianna Caruso (55'), la neerlandesa Lineth Beerensteyn (65') y Caicedo (81').



Video del gol de Linda Caicedo:

¡FALTABA EL TUYO, LINDA! Caicedo definió con un zurdazo sutil a colocar y marcó el tercer gol del Real Madrid vs. Paris FC.



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Con el triunfo en casa, el Real Madrid rompió una seguidilla de tres empates en el torneo europeo, un resultado que lo mantiene en carrera por ir a la fase mata-mata.



Sus rivales parisinas, solo suman dos puntos a falta de dos fechas para el final de la ronda.

Por su parte, las campeonas de la Superliga femenina, el Mánchester City, disfrutaron de un triunfo por 4-1 ante el Inter de Milán para firmar su primera victoria en la fase, tras sumar tres empates.

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Un doblete de Aoba Fujino en la primera parte neutralizó el gol inicial de Elisa Bartoli para las locales antes del descanso. Kerstin Casparij y Grace Clinton marcaron tras la reanudación para impulsar al City hasta la séptima posición en la tabla.

El París Saint Germain encajó su primera derrota ante un Bayern Múnich que se impuso por 2-1 en el Parque de los Príncipes.

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Ahora, el equipo alemán figura en la segunda posición, delante del Chelsea por diferencia de goles. Este martes, las inglesas desperdiciaron la oportunidad de dar caza al Barcelona al empatar sin goles ante el Häcken sueco.

Barcelona, el vigente campeón, es líder con 9 puntos. Las catalanas tienen un partido menos y enfrentarán el jueves al Arsenal, en una reedición de la final de 2025.