La cara poco conocida del estadio Signal Iduna Park, del Borussia Dortmund: ahorro de energía

El estadio Signal Iduna Park, casa del Borussia Dortmund de Alemania, es reconocido mundialmente por albergar a más de 81.000 aficionados y por su emblemática tribuna 'Muralla Amarilla'. Sin embargo, detrás de su actividad deportiva existe una apuesta tecnológica poco conocida: la implementación de soluciones para optimizar el consumo de energía y mejorar la sostenibilidad de sus instalaciones. Para avanzar en ese propósito, el club anunció una alianza estratégica con ABB, compañía que se convirtió en su Socio Oficial de Gestión Energética.

La colaboración busca transformar la operación del escenario deportivo mediante tecnologías de electrificación inteligente, automatización de edificios y sistemas certificados de gestión energética. Estas herramientas permitirán optimizar el funcionamiento de las instalaciones, especialmente durante los días de partido, cuando aumenta considerablemente la demanda de electricidad por la presencia de miles de espectadores, equipos de transmisión, zonas de hospitalidad y sistemas de seguridad.

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Uno de los aspectos más importantes de esta iniciativa es que el Signal Iduna Park no es una construcción reciente. Inaugurado en 1974, el estadio ha evolucionado durante décadas. Se incorporan sistemas de automatización basados en tecnología KNX, optimización de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), además de soluciones de distribución eléctrica inteligente y gestión energética bajo la norma ISO 50001.

Signal Iduna Park, estadio del Dortmund Foto: AFP

La estrategia también contempla otras instalaciones del Borussia Dortmund, como el centro de entrenamiento de Brackel y BVB Fanwelt, así como la futura infraestructura de carga para vehículos eléctricos. Estas acciones respaldan los objetivos climáticos del club, cuyas metas de reducción de emisiones cuentan con la validación de la iniciativa Science Based Targets (SBTi).



El modelo implementado en Alemania también representa un referente para Colombia, donde estadios, centros de convenciones, edificios comerciales y plantas industriales enfrentan el desafío de reducir su consumo energético sin interrumpir sus actividades.