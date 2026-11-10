¿Nueva piel para la Tricolor? Filtran la que sería la nueva camiseta de la Selección Colombia

La Selección Colombia Femenina tendría una nueva camiseta para afrontar la Copa Mundial de Brasil 2027. En redes sociales circula el que sería el diseño de la indumentaria del equipo nacional para la próxima cita orbital, en la que disputará su cuarta participación en la historia del certamen.

La prenda presenta una propuesta predominantemente roja y rosada, con diferentes figuras geométricas y patrones que cubren buena parte de la zona frontal. También se observan detalles blancos en el cuello y los bordes de las mangas, además del escudo de la Federación Colombiana de Fútbol y el distintivo de Adidas.

Publicidad

La imagen muestra una camiseta con un diseño bastante diferente al de las indumentarias tradicionales del combinado nacional.

La expectativa por conocer la nueva equipación coincide con la preparación del equipo dirigido por Ángelo Marsiglia para disputar el Mundial femenino, que se realizará en territorio brasileño entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027.



¿Cuándo conocerá Colombia a sus rivales en el Mundial 2027?

La Selección Colombia conocerá a sus primeros contrincantes en la Copa Mundial Femenina el viernes 11 de diciembre de 2026, fecha establecida para el sorteo de la fase de grupos.

Publicidad

El evento tendrá lugar en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, donde se determinará cómo quedarán distribuidas las selecciones clasificadas y cuál será el camino inicial de cada equipo en la competencia.

La composición de los grupos será determinante para establecer los primeros compromisos del conjunto colombiano, que buscará superar lo conseguido en su anterior participación mundialista.

Así sería la camiseta de la Selección Colombia para el Mundial Femenino 2027. Foto X: @Footy_Headlines

Publicidad

¿Cuántas veces ha clasificado Colombia al Mundial femenino?

Brasil 2027 marcará la cuarta presencia de Colombia en una Copa Mundial Femenina de la FIFA. Su primera participación ocurrió en Alemania 2011, cuando terminó su recorrido en la fase de grupos.

Posteriormente, en Canadá 2015, consiguió superar por primera vez la ronda inicial. Sin embargo, su actuación más destacada llegó en Australia y Nueva Zelanda 2023, edición en la que alcanzó los cuartos de final y se instaló entre las ocho mejores selecciones del campeonato.

Publicidad

Para conseguir el tiquete a Brasil, el equipo de Ángelo Marsiglia se coronó campeón invicto de la primera edición de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina. Colombia terminó en el primer puesto con 20 puntos, producto de seis victorias y dos empates. Brasil ya tenía asegurada su presencia por ser el país anfitrión.

El crecimiento del fútbol femenino colombiano también se refleja en sus resultados continentales y juveniles. La selección absoluta fue subcampeona de América en 2022 y 2025, mientras que la categoría sub-20 alcanzó los cuartos de final en el Mundial organizado en Colombia en 2024 y obtuvo el tercer puesto en Polonia 2026.

Publicidad

De esta manera, la Tricolor afrontará su segunda clasificación consecutiva a una Copa Mundial, con el objetivo de volver a ser protagonista en el torneo que se disputará en Brasil.