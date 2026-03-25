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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Así fue el doblete de Linda Caicedo que evitó la derrota del Real Madrid

Así fue el doblete de Linda Caicedo que evitó la derrota del Real Madrid

Linda Caicedo marcó doblete con el Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League femenina, sin embargo el equipo cayó 6 a 2 frente al Barcelona en el partido de ida.

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