Así fue el doblete de Linda Caicedo que evitó la derrota del Real Madrid

En los cuartos de final de la Champions League femenina, Linda Caicedo fue protagonista para el Real Madrid. La colombiana hizo un doblete en esta importante competencia. En el minuto 30, Caicedo supo aprovechar una asistencia de la española Athenea del Castillo y, en el 66, la sueca Filippa Angeldahl hizo un pase para Caicedo, que resultó siendo el segundo tanto para el Real Madrid.



Hubo doblete de Linda Caicedo

Sin embargo, los esfuerzos de Linda Caicedo no dieron los frutos esperados porque el Real Madrid perdió 6 a 2 contra el Barcelona. Por el equipo azulgrana hubo goles de: Ewa Pajor, Esmee Brugts, Irene Paredes, Vicky López; hubo doblete de la polaca Ewa Pajor y el último tanto fue en el minuto 89 con protagonismo de la española Alexia Putellas.

Este partido era importante para ambos equipos al tratarse de los cuartos de final de la Champions League femenina. Esta serie correspondía al partido de ida; la vuelta será el próximo jueves 2 de abril y, esta vez, Barcelona será local. Por ahora, la serie va 6 a 2 a favor del Barcelona.

Las otras llaves de los cuartos de final son el Wolfsburg de Alemania y el Olympique Lyonnes de Lyon, Francia. El Arsenal goleó 3 a 1 al Chelsea y el Manchester United se enfrenta contra el Bayern Múnich. Los partidos de vuelta serán el próximo miércoles y el jueves de la próxima semana.

Barcelona ganó con amplia ventaja.

En la Champions League, Linda Caicedo ha jugado 9 partidos y ha marcado 4 goles y, en la Liga femenina de España, ha jugado 18 partidos, ha marcado 3 goles y ha hecho 1 asistencia.

