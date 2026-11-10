La vez que Pékerman pensó que Argentina nunca iba a ganar una Copa del Mundo

José Néstor Pékerman recordó una de las reflexiones que tuvo durante su juventud, cuando todavía era futbolista y veía con pesimismo las posibilidades de que Argentina conquistara una Copa del Mundo. El exentrenador de la Selección Colombia contó que, pese a reconocer el talento de los jugadores de su país, consideraba que las diferencias frente a las potencias europeas eran demasiado grandes.

La anécdota la compartió durante una conversatorio en Medellín, en el que estuvo Blog Deportivo. Allí también habló sobre los procesos de las selecciones y la importancia de construir equipos competitivos.

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"Cuando yo era adolescente y jugaba en divisiones inferiores, le decía a mi papá, le digo, nunca vamos a ver a Argentina campeón mundial", relató Pékerman, pues en aquella época Argentina conseguía buenos resultados en las competiciones sudamericanas, pero tenía dificultades para competir frente a los equipos europeos.

"Acá tenemos todos cracks, talentos, el potrero, la individualidad, la creatividad. Le digo, sí, pero los alemanes, los italianos, los ingleses, los franceses nos pasan por arriba", recordó sobre las conversaciones que tenía con su padre.



José Pekerman Foto: AFP

Diferencia entrenamientos

El técnico explicó que una de las grandes diferencias estaba en las condiciones de preparación y en la infraestructura deportiva. Según su análisis, mientras en Europa encontraba entrenamientos y escenarios con mayores recursos, en Sudamérica las limitaciones económicas influían en el desarrollo del fútbol. Sin embargo, el panorama cambió para Argentina de cara al Mundial de 1978, cuando el país fue anfitrión y pudo preparar un equipo con una base de futbolistas que competían en el torneo local. Pékerman destacó el trabajo del entrenador César Luis Menotti, quien consiguió transmitir una idea colectiva y fortalecer la unión entre jugadores que habitualmente eran rivales en sus clubes.

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"Era lo mismo los que son rivales en su campeonato, Boca, River, Racing, Independiente, en la selección eran hermanos. Era una familia", señaló sobre aquel equipo que terminó conquistando su primera Copa del Mundo.



La necesidad de jugar finales

Durante la conversación, Pékerman también utilizó esa experiencia para explicar por qué las selecciones necesitan procesos de continuidad para acercarse a los títulos internacionales. El entrenador recordó que solamente siete países han ganado mundiales y sostuvo que para una selección sin antecedentes de campeonatos resulta especialmente difícil llegar a lo más alto. En ese sentido, lamentó que Colombia no hubiera clasificado al Mundial de Qatar 2022, pues consideró que esa ausencia representó un retroceso en el camino que se había construido.

"Si tanto tiempo cuesta insertarse y llegar hasta ahí, y ya se consolida una base que después con esa base se va completando y se le va dando tranquilidad a los nuevos que se van acercando", explicó.

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Finalmente, el exseleccionador colombiano insistió en que los futbolistas experimentados también cumplen una función importante en el crecimiento de las nuevas generaciones. Como ejemplo mencionó a James Rodríguez y recordó el papel que tuvo Mario Alberto Yepes durante el proceso que llevó a Colombia al Mundial de Brasil 2014.