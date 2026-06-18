Conmovedor reencuentro entre Falcao y Pékerman en video: "Te pido disculpas"

Una imagen histórica fue captada en un vuelo en México en donde dos leyendas de la Selección Colombia se encontraron de frente: Radamel Falcao García y José Néstor Pékerman, quienes compartieron varias palabras y abrazos dejando un momento que emocionó a todos los hinchas de la Tricolor.

"Maestro, ¿cómo estás?", le dice Falcao y toma por sorpresa al entrenador argentino, que reacciona como emoción y lo abraza al instante de darse cuenta que se trata del 'Tigre'. "Mirá, te esperaba esperando sabes. Te quería pedir disculpas porque yo sentí que somos parecidos", le dice y comienzan a tener una conversación de la cual se entiende poco qué dicen exactamente.

Lo que quedó grabado, por parte de ESPN, fue un momento inolvidable e icónico ante dos leyendas de la Tricolor, que, en su conversación, no dejaron de mostrarse el afecto y respeto que se tienen mutuamente, en especial por los años que trabajaron juntos y llevaron a la selección a disputar los mundiales 2014 y 2018.

"Que felices nos hicieron"; "Dos grandes en un solo vídeo, gracias tigre, gracias viejo"; "Que mala reacción de la señora que está sentada al lado, yo me hubiera desmayado", "Dos grandes seres humanos, ejemplo para esta juventud"; "Viejo querido, gracias por volver a colocar a Colombia en el lugar de prestigio que se merece", fueron algunas reacciones de hinchas que dejó este conmovedor reencuentro.



El técnico fue visto en el Azteca celebrando los goles de la selección, la cual dirigió por varios años y llevó a dos mundiales consecutivos. Además, al final del partido compartió con Luis Díaz, Johan Mojica, Jefferson Lerma y otros más que se acercaron a saludarlo y agradecerle por todo lo que ha hecho por el equipo a lo largo de su carrera.

Ambos, tanto el 'Tigre' como Pékerman, se encuentran en el Mundial como comentarios deportivos de algunos medios en esta edición.