Del taller a la cancha: el proceso detrás de la camiseta de la Selección Colombia

La camiseta oficial de la Selección Colombia es uno de los artículos más codiciados por los aficionados al fútbol. Aunque muchos hinchas asumen que estas prendas son fabricadas en el extranjero, la realidad es distinta: gran parte de la producción se realiza en Colombia, específicamente en Cali.

Así lo explicó Eduardo Herrera, presidente de Supertex, durante una entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales. El empresario destacó que la compañía vallecaucana se ha consolidado como uno de los principales aliados de Adidas en la confección de la indumentaria oficial del combinado nacional.

Según Herrera, detrás de cada camiseta existe un amplio proceso industrial que involucra diseño, tecnología textil, control de calidad y estrictos estándares internacionales. La empresa colombiana llegó a convertirse en proveedora de la marca deportiva tras una larga trayectoria fabricando prendas para distintos mercados alrededor del mundo.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la conversación fue la diferencia entre el costo de producción de una camiseta y el valor que finalmente paga el consumidor. El directivo explicó que el precio en las tiendas no solo responde a la fabricación de la prenda, sino también a factores como el patrocinio deportivo, la comercialización, la distribución y los derechos asociados al uso de la marca y de la Selección Colombia.



La relación entre Supertex y Adidas se remonta a varias décadas atrás. Antes de asumir la fabricación de la camiseta colombiana, la compañía participó en la confección de prendas para clubes y selecciones de gran reconocimiento internacional. Con el tiempo, la empresa logró convencer a la multinacional de trasladar parte de la producción destinada a Colombia al país.

Herrera aseguró que la industria nacional ha demostrado estar a la altura de los estándares más exigentes de la marca alemana. De hecho, destacó que uno de los procesos en los que Colombia sobresale es la sublimación, técnica utilizada para transferir diseños y colores a las telas, un aspecto en el que considera que la producción local compite al más alto nivel internacional.

La fabricación de las camisetas involucra una cadena de producción completamente colombiana. Mientras una empresa nacional suministra las telas, los procesos de estampado, confección y acabados se realizan en la planta ubicada en Cali.

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El crecimiento de la demanda por la camiseta oficial también ha traído consigo un desafío constante: la piratería. Herrera reconoció que las imitaciones han alcanzado niveles de calidad que dificultan distinguirlas a simple vista. Sin embargo, explicó que expertos en confección aún pueden identificar diferencias en detalles técnicos relacionados con costuras, acabados y procesos de fabricación.

Más allá de su valor comercial, la camiseta de la Selección Colombia representa un motivo de orgullo para la industria textil del país. Lo que para miles de aficionados es simplemente una prenda deportiva, también es el resultado del trabajo de empresas y trabajadores colombianos que han logrado posicionarse en una cadena de producción con reconocimiento internacional.