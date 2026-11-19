Ocho días después del secuestro de Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribia, Jaime Buitrago, las autoridades mantienen e intensifican los operativos para dar con su paradero. La búsqueda se concentra en la Alta Guajira, con el despliegue de aeronaves, tropas en tierra y coordinación con las autoridades venezolanas.

En medio de la incertidumbre por su desaparición, el alcalde de Uribia pidió al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, redoblar los esfuerzos y no detener los operativos hasta lograr su rescate.

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“Agradezco al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, por el respaldo que me ha brindado, pero hoy le pido de corazón que redoblemos los esfuerzos y no detengamos los operativos de búsqueda y rescate. Presidente, es fundamental intensificar los sobrevuelos, fortalecer la vigilancia y los controles en la zona, y reforzar aún más el pie de fuerza. Cada minuto cuenta”, manifestó el mandatario.

Por su parte, el secretario de Gobierno de La Guajira, Alberto Mario Cuan, confirmó que actualmente cinco aeronaves realizan sobrevuelos en la Alta Guajira como parte del dispositivo de búsqueda.

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“Son cinco aeronaves las que hoy están haciendo presencia en el territorio de la Alta Guajira. Hay una colaboración por parte del Gobierno venezolano del lado de su territorio. Hay tropas en tierra buscando información”, explicó el funcionario.

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Mientras avanzan las labores de búsqueda, Jaime Buitrago y sus hijos esperan que Nancy Gómez pueda regresar pronto a casa y reencontrarse con su familia.

“Hoy tengo mi confianza puesta en Dios y en nuestras Fuerzas Militares, y en que todos estos esfuerzos permitirán traer pronto a mi esposa a casa”, expresó Buitrago.

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La Gobernación de La Guajira mantiene una recompensa de hasta 300 millones de pesos para quienes suministren información que permita ubicar a Nancy Gómez y lograr su liberación.