Lo que comenzó como una movilización pacífica terminó con el lanzamiento de gases lacrimógenos en el sur de Barranquilla. Cerca de 1.000 personas, entre docentes, integrantes de centrales obreras y estudiantes del Sena, salieron este jueves a las calles para protestar contra el Gobierno nacional, en el marco de la jornada de paro.

La marcha comenzó a las 10:00 de la mañana en las afueras del colegio Inem de Soledad y avanzó por la calle 30, en sentido hacia Barranquilla, sin que se registraran alteraciones del orden público durante el recorrido.

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Sin embargo, hacia las 11: 00 de la mañana, cuando los manifestantes llegaron a la calle 30 con carrera 8, donde tenían previsto realizar un plantón de aproximadamente dos horas, cerrando ambos carriles de la avenida que es usada para ir al Aeropuerto Ernesto Cortissoz, integrantes de la unidad antidisturbios de la Policía intervinieron y lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los participantes.

La intervención se dio en medio de la orden impartida por el presidente Abelardo de la Espriella que pidió a la fuerza pública intervenir para despejar las vías que estuvieran bloqueadas.



Momentos de tensión

“Estábamos ahí haciendo un plantón, en una forma pacífica de manifestarnos ante las decisiones del Gobierno Nacional y de un momento a otro nos empezaron a tirar bombas lacrimógenas. Al principio, varias personas, líderes, se acercaron a ellos y les dijeron que por qué estaban haciendo esto, que la protesta era pacífica, pero nada. Empezaron a tirar bombas y todos empezamos a correr. Aún cuando estábamos lejos de ahí del punto de la protesta, seguían tirándonos bombas lacrimógenas”, detalló Paola Gutiérrez, una de las docentes que participaba en la movilización.

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La marcha había transcurrido en completa calma hasta la intervención policial. Tras los hechos, los manifestantes comenzaron a retirarse del punto de concentración hasta despejar por completo la vía.