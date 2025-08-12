Susto en estadio de Garzón, Huila: confunden bengalas con gases lacrimógenos en evento deportivo

Un verdadero susto vivieron ciudadanos del municipio de Garzón, en el Huila, en medio de un evento deportivo local, cuando lo que parecía ser parte de un show de celebración con bengalas terminó siendo gases lacrimógenos, generando alarma entre los asistentes.

El secretario de Gobierno, Elkin Lloreda, confirmó a Blu radio que el humo que se liberó en medio de la actividad no correspondía a efectos pirotécnicos, sino a gases lacrimógenos. Afortunadamente, el hecho no dejó personas afectadas.

Según el funcionario público, el incidente está bajo revisión para establecer cómo y por qué se produjo la confusión, así como el origen de los elementos que provocaron la emisión del gas.

El evento era de carácter privado en el estadio de Garzón y las autoridades municipales ya adelantan las indagaciones correspondientes para evitar que se repita una situación similar.

La rápida evacuación y el control de la situación impidieron que la jornada deportiva se convirtiera en una emergencia de mayores proporciones.

Vea el video aquí:

