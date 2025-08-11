Gas producido con estiércol de cerdos beneficia a familias campesinas de Puerto Parra

La Alcaldía de Puerto Parra, Santander, puso en marcha un proyecto de energía renovable que transforma estiércol de cerdo en biogás, beneficiando a 11 familias campesinas de la zona rural que ahora pueden cocinar sin recurrir a la leña. La iniciativa, que utiliza biodigestores para convertir desechos orgánicos en combustible limpio, busca que al menos 50 hogares adopten este sistema en los próximos años.

El alcalde del municipio, Diectsen Téllez, explicó que el programa nació para atender necesidades urgentes de la comunidad.

“Vimos la necesidad de que muchas familias madrugan a recoger leña para cocinar sus alimentos y el alto precio del gas, que ya ronda los cien mil pesos la pipeta. Además, en ocasiones estaba escaso. Decidimos que los recursos del sector agropecuario debían ir directamente a beneficiar a las familias”.

Para poner en marcha el proyecto, se conformó la Asociación de Porcicultores de Puerto Parra, que ha sido clave en su ejecución. El plan contempla que en 2026 se sumen 20 nuevas familias y otras 20 antes de finalizar 2027.

Los beneficiarios destacan los cambios en su calidad de vida. Angélica Barbosa, una de las favorecidas, afirmó, “La verdad, contenta con el proyecto porque nos ha cambiado la vida. Ya no tenemos que usar pipeta de gas, desde diciembre no compro una y me costaba $100.000. A veces ni siquiera alcanzaba para los 30 días del mes”.

Otro de los participantes del proyecto resaltó que el sistema requiere cuidados mínimos. “Va uno trabajando con la cochera de los marranos, por ahora haciendo mantenimiento y limpiando las tuberías para que pueda salir el gas”.

Además de generar un ahorro económico, la sustitución de la leña por biogás reduce riesgos para la salud y disminuye el impacto ambiental.