Capturan en Cimitarra a hombre acusado de asesinar a su novia: responde por feminicidio

En un operativo desarrollado por la Policía Nacional, uniformados de la Estación de Policía Cimitarra lograron la captura de un hombre requerido por el delito de feminicidio agravado, en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

El procedimiento se llevó a cabo en la carrera 4 con calle 5 del barrio Centro, donde las autoridades realizaban actividades de registro a personas y vehículos.

Allí fue identificado Camilo Andrés Vergara Durango, de 24 años, natural de Puerto Berrío (Antioquia), quien, al ser verificado en bases de datos, tenía una orden de captura vigente emitida por el Juzgado Primero Penal del Circuito.

Según la investigación, Vergara Durango estaría vinculado con el asesinato de su compañera sentimental, Paula Valentina Sánchez, ocurrido el 15 de julio de 2022 en Cimitarra.

Tras su captura, el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y, posteriormente, un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento intramural en un centro carcelario.