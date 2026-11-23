La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) hizo un llamado a fortalecer el trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional y las autoridades territoriales para garantizar la seguridad de los ciudadanos, tras el ataque con drones y explosivos contra instalaciones de la Policía Nacional en Cúcuta, Norte de Santander, que dejó tres lesionados y más de 60 casas afectadas, según el balance más reciente del secretario de Seguridad de Norte de Santander.

La organización rechazó categóricamente este hecho de violencia, que pone en riesgo la vida de los ciudadanos y la integridad de los uniformados, y expresó su solidaridad con el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, la Policía Nacional, las personas afectadas y todos los habitantes de la ciudad.

Ataques con drones en Cúcuta Foto: imágenes suministradas

Publicidad

Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales, aseguró que ninguna ciudad del país debería vivir bajo el temor de la violencia y reiteró que las capitales deben ser territorios seguros, en los que prevalezcan la convivencia, el respeto por la vida y la institucionalidad. La asociación también reconoció el trabajo de las autoridades y pidió mantener los esfuerzos para proteger a la población, acompañar a las personas afectadas y preservar la tranquilidad en el territorio.

Finalmente, Asocapitales manifestó su respaldo institucional a Cúcuta y a su alcalde, y expresó su confianza en que las autoridades competentes avancen en el esclarecimiento de los hechos y adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los habitantes.