La muerte del exalcalde de Bucaramanga Alberto Montoya Puyana generó numerosas expresiones de solidaridad y reconocimiento en los sectores políticos, empresariales y académicos de Santander. Tras conocerse su fallecimiento en la madrugada de este lunes, diferentes personalidades destacaron su trayectoria pública, su liderazgo y, especialmente, su calidad humana.

Uno de los mensajes fue el del alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, quien lamentó su partida y aseguró que su legado permanecerá como ejemplo de lo que significa ser un buen bumangués. También expresó su solidaridad con sus familiares.

Como alcalde de Bucaramanga, lamento el fallecimiento del exalcalde Alberto Montoya Puyana.



Su legado como ejemplo de ser un buen bumangués permanecerá en la memoria de todas las generaciones.



Acompaño a su familia con solidaridad.



Que en paz descanse. https://t.co/aGH8eF10QI — Cristian Portilla (@Cportilla40) November 23, 2026

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El exministro Mauricio Cárdenas lo recordó como un hombre ejemplar, con un impresionante don de gentes y un liderazgo capaz de unir y construir. En su mensaje envió un saludo de condolencia a su esposa Martha, a su hijo Juan Felipe y a toda su familia.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Alberto Montoya Puyana, destacado líder santandereano que, desde distintos escenarios de la vida pública y académica, contribuyó al desarrollo de Bucaramanga y Santander.



Acompañamos a sus familiares y seres queridos, y expresamos… pic.twitter.com/pYhNNxj4NT — Cámara de Comercio de Bucaramanga (@CCBucaramanga) November 23, 2026

Adiós al gran Alberto Montoya Puyana. Un santandereano ilustre, siempre dispuesto a escuchar, dialogar y construir.



Tuve el privilegio de conocerlo, compartir con él y aprender de su experiencia. Lo recordaré siempre con admiración y cariño.



Deja una huella importante en… — Horacio José Serpa (@HoracioJSerpa) November 23, 2026

El exsenador y exministro David Luna también se pronunció y lo calificó como un santandereano ilustre, dueño de una amabilidad que lo caracterizó durante toda su vida. Destacó su disposición permanente al diálogo y su compromiso con la construcción de una mejor Colombia.

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Uno de los mensajes más personales fue el del congresista santandereano Miguel Ángel Pinto Rueda, quien recordó que Montoya Puyana como rector de la UNAB. "Me acompañó en mi proceso de llegada al Centro Democrático, y en mi campaña, fuese mi rector en la época universitaria y un gran referente de liderazgo y convicción", escribió en la red social X.

Lamento profundamente la partida de Alberto Montoya Puyana, quien me acompañó en mi proceso de llegada al @CeDemocratico y en mi campaña, fuese mi rector en la época universitaria y un gran referente de liderazgo y convicción.



Acompaño con cariño a su familia, amigos y a toda… https://t.co/AQYwHCrq3h — Miguel Angel Pinto Rueda (@MiguelPintoRep) November 23, 2026

Por su parte, el exalcalde de Bucaramanga y actual ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, lo describió como un guía del buen gobierno y una figura fundamental para proyectar a Bucaramanga como una ciudad destacada en el ámbito nacional. También reconoció que su respaldo fue importante para impulsar proyectos durante su administración.

Sentimos mucho el fallecimiento de don Alberto Montoya Puyana.



Guía del buen gobierno y de aquella Bucaramanga que se proyectó como una ciudad capaz de destacarse a nivel nacional. Una figura que trascendió y se convirtió en referente de la política y la educación para todos los… — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) November 23, 2026

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El concejal José David Cavanzo destacó su papel como mandatario y empresario, y aseguró que fue un hombre que aportó su visión y experiencia para el progreso de la ciudad y la región.

¿Quién fue Alberto Montoya Puyana?

Alberto Montoya Puyana fue arquitecto, empresario y dirigente público bumangués, quien falleció a los 82 años. Fue gobernador de Santander (1976-1978), además, fue elegido como primer alcalde popular de Bucaramanga (1988-1990). Durante su gobierno impulsó proyectos estratégicos como Centroabastos, la Terminal de Transportes y el anillo vial metropolitano. Se desempeñó como rector de la UNAB en dos ocaciones.

La Secretaría General de la Cámara de Representantes lamenta profundamente el fallecimiento del doctor Alberto Montoya Puyana.



Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos, acompañándolos en este momento de dolor. Que su recuerdo y… pic.twitter.com/bpJd9aPQs6 — Secretaría General Cámara de Representantes 🇨🇴 (@SecreCamaraCol) November 23, 2026

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Alberto Montoya, era conocido como el último ''Lord' de Santander. Due promotor y primer director ejecutivo de ProSantander, iniciativa orientada a impulsar el desarrollo del departamento. También ocupó cargos directivos en entidades financieras y del sector empresarial del departamento.

HOY SANTANDER ESTÁ DE LUTO.



Alberto Montoya Puyana soñó a Bucaramanga y trabajó por ella toda su vida. Gracias por su servicio, su ejemplo y su amor por esta tierra. Descanse en paz.@ABDELAESPRIELLA pic.twitter.com/m2V8WmGEZs — General Juvenal Díaz (@GralJuvenalDiaz) November 23, 2026

Su trayectoria le valió importantes reconocimientos, entre ellos la Orden de Bucaramanga en categoría Gran Cruz Extraordinaria, otorgada en 2018 por sus servicios a la ciudad, al departamento y a la educación.