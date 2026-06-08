“La verdad no puede ser silenciada”: UNAB condena asesinato de periodista Cristian Herrera

La Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) y cerca de 50 egresados de su programa de Comunicación Social rechazaron de manera contundente el asesinato del periodista Cristian Hernando Herrera Nariño, ocurrido el pasado sábado en la ciudad de Cúcuta. Exigieron a las autoridades esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.

A través de un comunicado institucional, la UNAB expresó su profunda preocupación por este nuevo hecho de violencia contra el ejercicio periodístico en Colombia y advirtió que el asesinato de un comunicador constituye un atentado contra la libertad de expresión, el derecho de los ciudadanos a estar informados y los principios democráticos que sostienen la sociedad.

De manera paralela, cerca de 50 comunicadores sociales egresados de la institución firmaron una carta pública en la que manifestaron su indignación y rechazo por el crimen de quien fuera su compañero de aulas durante nueve semestres en el programa de Comunicación Social.

“Unimos nuestras voces en un grito de indignación, dolor y rechazo absoluto ante el cobarde asesinato del periodista y compañero de aulas Cristian Herrera”, señalaron los firmantes, quienes destacaron que el homicidio no solo apagó la voz de un periodista comprometido con la verdad, sino que representa un ataque directo a la democracia y al libre ejercicio de la prensa.



La universidad resaltó el legado profesional de Herrera, a quien describió como un comunicador valiente y comprometido con la sociedad, reconocido por su trabajo periodístico y por denunciar hechos relacionados con corrupción y violencia en la región nororiental del país.

Para la institución, su trayectoria debe servir de inspiración para las nuevas generaciones de periodistas.

Tanto la UNAB como los egresados hicieron un llamado al Estado colombiano para fortalecer las garantías de protección a periodistas y comunicadores, especialmente en territorios donde informar continúa representando riesgos para la vida. Asimismo, solicitaron que las investigaciones avancen con celeridad para evitar que este crimen quede en la impunidad.

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En la carta, los profesionales también enviaron un mensaje de solidaridad a la esposa del periodista, Karla Gabriela Niño Claro; a sus hijos, Gabriela y Cristian; a sus familiares, amigos y colegas de Norte de Santander, quienes hoy lamentan la pérdida de uno de los comunicadores más reconocidos de la región.

“Tenemos la convicción de que la palabra, la verdad y la justicia siempre deben prevalecer sobre la violencia”, concluye el pronunciamiento de los egresados de la UNAB, que se suma a las múltiples voces que exigen justicia por el asesinato de Cristian Herrera y garantías para el ejercicio libre del periodismo en Colombia.