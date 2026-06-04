Familia recibió restos de menor hallado en cementerio de Bucaramanga; fue reclutado

Después de 25 años de incertidumbre, una familia del municipio de Mesetas, Meta, pudo darle sepultura a uno de sus seres queridos desaparecido cuando era menor en medio del conflicto armado colombiano.

Se trata de José Jairo, cuyo cuerpo fue identificado y entregado a sus familiares gracias a un trabajo conjunto liderado por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), con apoyo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad para las Víctimas.

La historia de José Jairo está ligada a uno de los capítulos más dolorosos del conflicto. Su familia fue víctima del desplazamiento forzado durante los años de mayor violencia en el país y, en medio de esas circunstancias, perdió contacto con él. Durante años desconocieron qué había ocurrido y dónde se encontraba.

La búsqueda permitió establecer que sus restos permanecían en el Cementerio Municipal de Bucaramanga, donde fueron recuperados durante las labores adelantadas por la UBPD en Santander. Tras los análisis forenses y el proceso de identificación, las autoridades coordinaron la entrega digna a sus familiares en Mesetas.



Luego de años de espera, sus familiares pudieron despedirlo y conocer finalmente el lugar donde reposan sus restos. Para ellos, el acto representó el cierre de una larga búsqueda y el alivio de una incertidumbre que se prolongó por más de veinte años.

Las investigaciones adelantadas por la Unidad de Búsqueda indican que en el Cementerio Municipal de Bucaramanga han sido recuperados al menos 60 cuerpos que fueron inhumados sin identificar durante los años del conflicto armado. Entre ellos habría personas procedentes de Meta, Vichada y Caquetá, algunas relacionadas con hechos ocurridos durante la denominada Operación Berlín, desarrollada entre finales del año 2000 e inicios de 2001 en zonas cercanas al páramo de Berlín, en Santander.

Con la entrega de José Jairo ya son cuatro las familias de los departamentos de Meta y Cesar que han podido recuperar a sus seres queridos gracias a los procesos de búsqueda, recuperación e identificación desarrollados por las autoridades.