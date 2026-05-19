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UBPD interviene cementerio de Suratá para hallar desaparecidos del conflicto armado

Según la UBPD en Suratá hay un reporte de 19 personas dadas por desaparecidas, relacionadas con el conflicto armado.

UBPD referencia.jpg
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 19 de may, 2026

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, realizará entre este lunes 19 de mayo y el viernes 22 una jornada de búsqueda en el cementerio San Sebastián de Suratá, Santander, donde se adelantarán labores para ubicar cuerpos de personas desaparecidas asociadas al conflicto armado.

La intervención hace parte de las acciones humanitarias que adelanta la entidad para esclarecer el paradero de víctimas de desaparición en diferentes regiones del país y avanzar en la identificación de cuerpos que podrían estar sepultados en este camposanto.

Durante la jornada, equipos técnicos y forenses de la entidad desarrollarán trabajos de prospección y búsqueda, con el propósito de recuperar restos humanos que permitan aportar verdad y tranquilidad a las familias que durante años han esperado respuestas sobre sus seres queridos.

La Unidad también hizo un llamado a las personas y familias que tengan un familiar desaparecido en razón y contexto del conflicto armado para que acompañen las actividades programadas y puedan presentar solicitudes de búsqueda o entregar información que contribuya al proceso humanitario.

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Según indicó la UBPD, cualquier dato, testimonio o referencia puede ser clave para orientar las labores de localización e identificación de personas desaparecidas, por lo que reiteró la importancia de la participación de la comunidad en estas jornadas.

Las actividades se desarrollarán bajo protocolos técnicos, humanitarios y de respeto por las víctimas y sus familiares, en articulación con las autoridades competentes.

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