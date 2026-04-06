UBPD interviene cementerio en Santander en búsqueda de 876 desaparecidos por el conflicto

En el municipio de Santa Helena del Opón, la búsqueda de personas desaparecidas por el conflicto armado sigue avanzando. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), junto a familias y organizaciones sociales, intervino el cementerio del corregimiento de La Aragua, en un nuevo intento por esclarecer el paradero de dos campesinos desaparecidos en 1988.

Según los relatos reconstruidos con las familias y el acompañamiento del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, los hechos ocurrieron cuando un grupo armado llegó a la zona rural para despojarlos de sus tierras. Las víctimas, dos campesinos que se opusieron a abandonar sus hogares, fueron desaparecidas y posteriormente asesinadas.

Durante años, los familiares han mantenido viva la búsqueda. Con base en testimonios recogidos a lo largo de casi cuatro décadas, se logró establecer que los cuerpos habrían sido enterrados en el cementerio del corregimiento.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas retomó el caso tras una solicitud inicial que hacía referencia a una sola persona. Sin embargo, en el desarrollo de la investigación humanitaria y extrajudicial, se determinó que en realidad eran dos las víctimas.



Durante tres días, un equipo forense integrado por antropología, criminalística y topografía intervino varios puntos del cementerio. En total, se descartaron cuatro sitios de interés forense que habían sido priorizados como posibles lugares de inhumación.

Aunque no se logró el hallazgo en esta fase, la entidad destacó que cada lugar descartado representa un avance en el proceso investigativo.

Esta acción también se relaciona con las solicitudes de medidas cautelares elevadas en 2024 ante la Jurisdicción Especial para la Paz por organizaciones de víctimas. No obstante, tras la intervención de la UBPD, se evidenció que el Estado ya adelanta acciones concretas en el sitio.

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La búsqueda hace parte del Plan Regional Yariguíes, que incluye a Santa Helena del Opón, donde se tiene registro de 876 personas desaparecidas y al menos 166 solicitudes activas.

Las familias insisten en que no perderán la esperanza. Después de 38 años, siguen esperando encontrar a sus seres queridos y darles una sepultura digna.