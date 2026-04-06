Más acceso a la justicia: Fiscalía habilita nuevos puntos de atención en Santander

Con el propósito de acercar la justicia a las comunidades y reducir las barreras de acceso en zonas alejadas, la Fiscalía General de la Nación anunció la puesta en marcha de tres nuevos Puntos de Atención de Fiscalía (PAF) en los municipios de Confines, Guapotá y El Palmar.

Estos nuevos espacios permitirán que cerca de 8.000 habitantes de estas poblaciones accedan de manera más ágil a los servicios de la entidad, evitando largos desplazamientos hacia otros municipios para interponer denuncias o adelantar trámites judiciales.

En los PAF, los ciudadanos podrán presentar denuncias relacionadas con delitos querellables, así como radicar peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS).

Además, recibirán orientación jurídica y serán redireccionados a la institución competente en caso de que sus solicitudes no correspondan al ámbito penal.



Con tres nuevos Puntos de Atención de Fiscalía (PAF) en Confines, Guapotá y Palmar, los ciudadanos de estas poblaciones de Santander que hacían largos desplazamientos para acceder a la justicia penal tendrán a su alcance la oferta de servicios de la entidad. En estos espacios,… pic.twitter.com/JJKHqjstPe — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) April 2, 2026

La iniciativa hace parte de una estrategia de fortalecimiento institucional en el departamento, donde históricamente comunidades rurales han enfrentado dificultades para acceder a la justicia por factores geográficos y de conectividad.

Según la entidad, durante 2026 se tiene previsto habilitar 16 nuevos Puntos de Atención de Fiscalía en Santander, con lo que se busca ampliar la cobertura y garantizar una atención más oportuna y cercana a la ciudadanía.

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Con estas acciones, la Fiscalía avanza en su objetivo de descentralizar los servicios judiciales y fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones, especialmente en regiones donde el acceso a la justicia ha sido limitado.

