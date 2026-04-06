En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Jorge Lemus
Papá Pitufo
Misión Artemis II
Abelardo De La Espriella

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Más acceso a la justicia: Fiscalía habilita nuevos puntos de atención en Santander

Más acceso a la justicia: Fiscalía habilita nuevos puntos de atención en Santander

Tres nuevos Puntos de Atención de Fiscalía en los municipios de Confines, Guapotá y El Palmar.

Publicidad

Publicidad

Publicidad