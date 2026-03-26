Tras tres semanas de intervención, UBPD recupera 16 cuerpos en cementerio de Montería

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) culminó la segunda fase de intervención forense en el cementerio San Antonio, ubicado en el barrio P5 de Montería, donde logró la recuperación de 16 cuerpos, entre personas no identificadas e identificadas no reclamadas.

A pesar de las fuertes lluvias que dificultaron las labores en terreno, el equipo forense logró intervenir 22 bóvedas previamente caracterizadas en 2025, lo que permitió avanzar en la recuperación de cuerpos que podrían aportar a la identificación de víctimas.

Tras su recuperación, los cuerpos fueron sometidos a procesos de verificación, embalaje y cadena de custodia, y posteriormente trasladados al Centro Integral de Abordaje Forense e Identificación de Medellín y al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde continuará el proceso técnico de identificación.

Este nuevo resultado se suma a los siete cuerpos recuperados en la primera fase de intervención realizada en diciembre de 2025, consolidando un total de 23 hallazgos en este camposanto, lo que evidencia la importancia del lugar dentro de las acciones de búsqueda en la región.



La acción desarrollada durante tres semanas, hace parte de la investigación extrajudicial que adelanta la entidad en el marco del Plan Regional de Búsqueda del Alto Sinú y Montería, una estrategia que busca dar respuesta a las familias de Tierralta, Valencia y Montería, municipios que concentran un total de 2.257 personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado.

“Montería es la segunda localidad del Departamento de Córdoba con el número más alto de personas desaparecidas. Según nuestro universo de datos, a la fecha en Montería se registran 736 personas dadas por desaparecidas en razón y contexto del conflicto armado colombiano”, afirmó Juan Carlos Zuleta, coordinador de la UBPD en Córdoba.

Frente a este panorama, la entidad anunció que la capital cordobesa seguirá siendo priorizada como epicentro de intervenciones forenses, tanto en zonas urbanas como rurales, durante el resto de 2026.