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Blu Radio  / Nación  / Tras tres semanas de intervención, UBPD recupera 16 cuerpos en cementerio de Montería

Tras tres semanas de intervención, UBPD recupera 16 cuerpos en cementerio de Montería

Dieciséis cuerpos fueron recuperados en un cementerio de Montería, en un hallazgo que podría acercar respuestas a las más de 2.200 familias que buscan a sus desaparecidos en el Alto Sinú.

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