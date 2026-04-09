UBPD dice que mantiene búsqueda de Juan Antonio Sanguino tras carta de mintrabajo al ELN

De acuerdo con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), el caso de Juan Antonio Sanguino -hermano del ministro Antonio Sanguino- fue registrado desde 2019 y hace parte de los Planes Regionales de Búsqueda en el sur del Cesar y el área metropolitana de Bucaramanga.

La entidad explicó que cuenta con una estrategia de recolección de información a través de aportantes que, de manera voluntaria y bajo estricta confidencialidad, pueden contribuir al esclarecimiento de hechos de desaparición en el marco del conflicto armado.

En ese sentido, la UBPD indicó que actualmente explora nuevas fuentes que permitan avanzar en acciones de búsqueda humanitaria, aunque hasta ahora no se ha logrado establecer el paradero de la víctima.

Por ello, insistió en su llamado a quienes tengan conocimiento del caso para que suministren información que facilite la recuperación, identificación y entrega digna de los restos.



“La UBPD se encuentra explorando fuentes de información que permitan desplegar acciones concretas de búsqueda humanitaria de Juan Antonio, de manera que se traduzca a su vez en una manifestación de la voluntad de paz de quienes tienen conocimiento de estos hechos de desaparición, lo cual no ha sucedido hasta el momento”, indicaron.

Juan Antonio Sanguino X: @AntonioSanguino

Este pronunciamiento se da luego de que el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, hiciera pública una carta dirigida al Comando Central del ELN, en la que exige verdad, reparación y la entrega de los restos de su hermano, desaparecido hace casi cuatro décadas.

En la comunicación, el funcionario relata que Juan Antonio Sanguino, quien también militaba en esa guerrilla, habría sido llevado a un campamento en el sur del Cesar, donde fue sometido a un “juicio revolucionario” y posteriormente ejecutado tras ser acusado de infiltración.

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“Les pido que me entreguen verdad plena sobre lo ocurrido. Les solicito que se haga entrega a mi familia de los restos mortales de Juan Antonio. Les pido que dicha entrega se produzca a través de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Les exijo, además, que hagan a mi familia la respectiva petición de perdón por este asesinato”, señala el ministro en la carta.