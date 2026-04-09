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Blu Radio  / Nación  / UBPD dice que mantiene búsqueda de Juan Antonio Sanguino tras carta de mintrabajo al ELN

UBPD dice que mantiene búsqueda de Juan Antonio Sanguino tras carta de mintrabajo al ELN

La Unidad de Búsqueda reafirmó que mantiene activa la búsqueda de Juan Antonio Sanguino Páez, desaparecido en 1986, y reiteró su llamado a entregar información que permita ubicar su paradero.

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