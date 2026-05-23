Activan búsqueda de joven arrastrado por la corriente en Puerto Colombia, Atlántico

Desde las 6:00 de la mañana de este sábado, 23 de mayo, fue activado el protocolo de búsqueda entre autoridades como guardacostas de Barranquilla, Defensa Civil y Cuerpo de Salvavidas tras la desaparición de un joven de solo 17 años de edad, que por la noche de este viernes se bañaba en las playas del municipio de Puerto Colombia, Atlántico, pese a la prohibición que fue decretada por la Alcaldía de esa población.

De acuerdo a los reportes de las autoridades competentes, el reloj marcaba casi las 10:00 de la noche cuando una ola habría envuelto al muchacho y luego lo golpeó al parecer contra uno de los espolones de la zona contigua al muelle turístico.

De hecho, conocidos intentaron rescatarlo mientras sangraba, pero la fuerte corriente se los arrebató de sus manos e hicieron que se perdiera de vista.

Uno de ellos contó a los guardacostas de Barranquilla que vieron su herida en la cabeza y que, al momento de su desaparición, portaba una pantaloneta de fútbol y no tenía camisa. Del adolescente, además, solo se sabe que reside en el barrio Ciudadela de la Paz, suroccidente de Barranquilla.



La Alcaldía de Puerto Colombia insiste en que, debido a las condiciones de viento y oleaje, el horario de playas establecido mediante decreto municipal es de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. De hecho, solo el pasado puente festivo fueron rescatadas cerca de 21 personas de estas aguas.

Familiares y amigos han lamentado la desaparición del joven de 17 años por las redes sociales y todavía guardan la esperanza de encontrarlo con vida en algún lugar del Atlántico.

Recordemos que un caso similar ocurrió el pasado 24 de febrero, es decir, hace tres meses, con un joven de 19 años llamado Mateo Arias Pedraza, al que se le perdió la pista cuando ingresó a las playas de Puerto Colombia. Ni con equipos de alta tecnología de ondas electromagnéticas se ha logrado determinar su paradero.

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Por este caso el CTI de la Fiscalía en Barranquilla adelanta inspecciones a las diferentes playas del Atlántico y sus poblaciones aledañas y vigilancia cercana al corredor entre “La Arenosa” y Cartagena para verificar cualquier hallazgo. Su madre envió una carta al Gobierno Nacional en la que pide toda la ayuda posible para volverlo a ver.