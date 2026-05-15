Inician plan de contingencia en Atlántico ante altas probabilidades de un fenómeno de El Niño

A partir del monitoreo y las proyecciones que hay frente a El Niño, la Corporación Regional Autónoma en el Atlántico elaboró un plan de contingencia, prevención y atención, el cual cual incluye acciones para la mitigación y reducción de los efectos de este fenómeno en el departamento, tales como la recuperación de los cuerpos de agua y una serie de restricciones y recomendaciones para evitar el desarrollo de incendios forestales.

La CRA advierte que en el departamento del Atlántico “los posibles efectos de un evento de El Niño adquieren especial relevancia por la dependencia territorial de fuentes estratégicas como el río Magdalena, el Canal del Dique y el embalse El Guájaro, así como por la sensibilidad de las fuentes superficiales y subterráneas locales ante reducciones de la precipitación”.

Alertan que “un escenario seco prolongado podría reflejarse en el descenso de niveles y caudales, mayores presiones sobre los sistemas de abastecimiento, afectaciones a distritos de riego, actividades agropecuarias y municipios próximos a cuerpos de agua estratégicos”.

En este sentido, entre las principales acciones están la limpieza de arroyos y drenajes, y mantenimientos del Embalse El Guájaro, la Ciénaga de Mallorquín y ciénagas de Sabanagrande, Santo Tomás y Palmar de Varela.



Además, se llevó a cabo un monitoreo fisicoquímico, microbiológico e hidrobiológico en 19 cuerpos de agua del departamento del Atlántico, correspondientes a 16 ciénagas, el Embalse del Guájaro, el Arroyo León y el río Magdalena, con el propósito de evaluar su calidad y estado actual.

En cuanto a medidas para prevenir incendios forestales, están la prohibición total de quemas a cielo abierto de material vegetal dentro del Atlántico, prohibición de prácticas de quema de rastrojos y descapote para preparación de terrenos agrícolas y suspensión temporal de la producción de carbón vegetal mientras persistan los efectos del fenómeno El Niño en el departamento, aun cuando se cuente con los respectivos permisos ambientales.

Existen a su vez unas lineamientos, tales como identificar puntos críticos de incendios recurrentes y fuentes de agua vulnerables; identificar la infraestructura, población y animales expuestos que se podrían ver afectados, y fortalecer el sistema de información con datos actualizados sobre recursos, motores, plantas eléctricas, inventario de carrotanques, tanques de almacenamiento de agua y estado de la maquinaria amarilla.