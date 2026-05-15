¿Qué tan fuerte será el fenómeno del Niño? Climatólogo habla de "temperaturas muy anómalas"

Colombia enfrenta actualmente temperaturas excepcionales, especialmente en la región Caribe, donde las alertas municipales aumentaron de 7 a 90 desde inicios de mayo.

En diálogo con Mañanas Blu 10:30 AM, el climatólogo Benjamín Quesada advierte sobre un calor extremo, con sensaciones térmicas elevadas que incrementan significativamente el riesgo de incendios forestales en todo el país.

El experto define técnicamente el golpe de calor como días calurosos muy anormales, marcados por “anomalías positivas de temperatura” de hasta cuatro grados centígrados.

Ciudades como Santa Marta y Riohacha ya registran récords históricos superiores a los 38 grados, mientras que San Andrés alcanza niveles térmicos inusuales para la temporada.



Este fenómeno extremo se debe a una combinación de factores adversos, incluyendo océanos inusualmente cálidos tanto en el Pacífico como en el Atlántico tropical.

Quesada explicó que un sistema anticiclónico reduce la nubosidad y las lluvias, permitiendo que la radiación solar incidente se acumule directamente en el suelo sin evaporarse.

A la tendencia del cambio climático se suma la presencia de una masa de agua caliente que impulsa un mayor aumento de temperatura hacia el continente.

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“El fenómeno de El Niño es la aparición repentina de aguas anormalmente cálidas en el Pacífico ecuatorial”, según detalló el profesor Quesada durante la entrevista.

Actualmente existe un 90% de probabilidad de que el fenómeno de El Niño se consolide plenamente de aquí al mes de octubre.

Además, el climatólogo señaló que hay un 50% de probabilidad de que este evento climático se manifieste de forma fuerte o muy fuerte en el territorio nacional.

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Sobre el denominado “súper Niño”, el especialista aclaró que la probabilidad científica de un evento de magnitud muy fuerte es del 25 %, según organismos internacionales.

Este escenario tendría consecuencias directas sobre la salud pública, la agricultura y la disponibilidad de agua para el consumo y la generación de energía.

Quesada recomienda a la ciudadanía limitar la exposición al aire libre, especialmente en el caso de trabajadores agrícolas y operarios de la construcción.



Recomendaciones para enfrentar temperaturas elevadas

“La hidratación adecuada, pero no exagerada”, junto con el acceso a espacios frescos con aire acondicionado, son claves para evitar complicaciones cardiovasculares y desmayos.

Finalmente, el experto propone implementar un “Plan Calor” estructural que incluya sistemas de alerta temprana y comunicación masiva en todos los barrios. También enfatizó la importancia de reducir las islas de calor urbano, evitando la pérdida de áreas verdes y la artificialización excesiva de los espacios públicos.