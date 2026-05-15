Calor extremo dispara incendios: Bomberos de Barranquilla reportan 9 emergencias en viviendas

La Región Caribe ajusta 3 semanas en la que los termómetros marcan un calor extremo. Este viernes 15 de mayo, por ejemplo, Barranquilla tiene a esta hora 32 grados de temperatura y una sensación térmica de 40 grados celsius, y el panorama se replica en otros puntos de la región, como el municipio del Ciánaga de Oro, en córdoba, donde la temperatura subió en las últimas horas a los 38.4 grados.

Estas temperaturas extremas ya empiezan a reflejarse en las estadísticas de emergencia. En la capital del Atlántico, como consecuencia de esto, se han disparado el número de incendios estructurales y forestales que atienden diariamente los organismos de socorro. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, Edwin Pacheco, indicó que solo en mayo, han atendido nueve conflagraciones asociadas con las altas temperaturas, mientras que ya contabilizan más de 20 incendios forestales.

"Nosotros llevamos casi nueve casos reportados que hemos asociado con el tema de las altas temperaturas. Hemos atendido incendios en restaurantes, hemos atendido incendio en bodegas, hemos atendido incendio en talleres, hemos atendido todo lo que es la parte eléctrica y todo esto pues nosotros inicialmente lo estamos asociando al alto volumen de las temperaturas", detalló Pacheco.

Dado que los incendios en las viviendas estarían siendo asociados al recalentamiento en los sistemas eléctricos, los bomberos están haciendo un llamado a la ciudadanía para que desconecte los electrodomésticos que no estén en uso, pero también a que revisen las instalaciones eléctricas y se abstengan de realizar quemas de basura o pastizales.