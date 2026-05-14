Ola de calor colapsa energía en Valledupar: ocho barrios sin luz y sobrecargas en el sistema

Los ánimos en Valledupar, Cesar, permanecen caldeados debido a los cortes de energía que ha sufrido esta semana gran parte de la ciudad, como consecuencia del aumento del consumo que trae la ola de calor que golpea al Caribe, según informó la empresa Afinia.

En estos momentos al menos ocho barrios (San Joaquín, Obrero, Simón Bolívar, Ciudadela 450 años, A. Pimienta, Guasimales, B Horizonte y los Manguitos) y un corregimiento (La Guajirita) de la capital del Cesar están sin el servicio eléctrico y la Gobernación realizó un llamado para que se arme un plan estructural que atienda las necesidades actuales del sistema.

Sin embargo, Afinia defendió que los apagones debieron realizarse para evitar sobrecargas.

“La gran mayoría presenta sobrecargas desde las subestaciones hacia el sistema de distribución local y ha generado como medidas preventivas el disparo de los protectores de la red que evitan daños mayores. Esta situación está llevando a que los circuitos de la red eléctrica en el departamento del Cesar excedan las capacidades que tenemos instaladas. Sin embargo, continuamos realizando trabajos desde el área de mantenimiento y desde la dirección de distribución para distribuir las cargas de mejor forma de manera que mitiguemos estos impactos que está teniendo en las altas temperaturas sobre la demanda”, dijo al respecto Ricardo Arango, gerente de Afinia.



Antes por el contrario, la empresa hizo un llamado a la comunidad para que ayude con la crisis, pues en sus datos el recaudo en la región se ubica alrededor del 60 %, mientras que las pérdidas de energía alcanzan el 40 %, algo que no les permite hacer inversiones.

“Desde el inicio de su operación en 2020, Afinia ha invertido más de $475 mil millones en el departamento del Cesar para la modernización y el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica, lo que ha permitido mejorar la capacidad y confiabilidad del sistema, pese a los importantes retos de sostenibilidad financiera que enfrenta la operación”, escribieron en un comunicado.

“La compañía continúa avanzando en mantenimientos e intervenciones técnicas en subestaciones, circuitos y líneas, con el propósito de responder al crecimiento de la demanda energética y mitigar los efectos que las altas temperaturas han generado en las redes y los transformadores. Actualmente, el recaudo en la región se ubica alrededor del 60 %, mientras que las pérdidas de energía alcanzan el 40 %, condiciones que impactan de manera directa la sostenibilidad de la operación y la posibilidad de seguir acelerando las inversiones”, agregaron.

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Denuncian además que, en lo corrido de 2026, se han registrado 25 incidentes contra ellos, entre los que hay bloqueos de vías, amenazas, agresiones y retención de brigadas técnicas.