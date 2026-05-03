Ordenan retirar estatuas en honor a Binomio de Oro en Valledupar: conozca las razones

Ni una semana demoraron abiertas a la comunidad las estatuas de Rafael Orozco e Israel Romero que fueron realizadas por la Alcaldía de Valledupar en honor al Binomio de Oro, durante el presente Festival de la Leyenda Vallenata; debido a las cientos de críticas que recibieron desde redes sociales por la falta de parecido con los artistas originales.

El alcalde Ernesto Orozco no tardó en pronunciarse por sus redes sociales, diciendo que “no quedó satisfecho con el resultado”, así que ordenó al artista plástico Jhon Peñaloza que las interviniera para mejorarlas. Sin embargo, una vez estén listas de nuevo serán puestas en cercanías al río Guatapurí para los interesados en visitarlas.

“No quedé satisfecho con el resultado de la escultura en homenaje al Binomio de Oro, y atendiendo el sentimiento de la ciudadanía, el escultor Jhon Peñalosa retirará la imagen que develamos en el río Guatapurí y la intervendrá para mejorarla, luego se pondrá al servicio de la comunidad”, se puede leer en su plataforma de X.

Por orden del alcalde Ernesto Orozco, en Valledupar serán retiradas las estatuas de Rafael Orozco e Israel Romero, que inauguró la administración municipal en honor al Binomio de Oro. #VocesySonidos pic.twitter.com/tdf8nmFlw9 — Blu Caribe (@BLUCaribe) May 3, 2026

Hasta el momento, ese Mientras tanto, ese fue el único punto gris del Festival Vallenato 2026 que culminará este domingo luego de una racha de eventos y conciertos en los que estuvieron artistas de la talla de J Balvin, Danny Ocean, Silvestre Dangond, Peter Manjarrés, entre muchos otros.



Nuevo Rey Vallenato

El Parque de la Leyenda Vallenata en Valledupar fue testigo este sábado de la coronación de José Juan Camilo Guerra Mendoza, más conocido en el Cesar como “El Morocho”; el nuevo rey absoluto de la edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata.



El acordeonero que creció en el barrio San Joaquín de Valledupar saltó a la tarima junto con Adelmo Granados en la caja y Reinaldo Ortiz en la guacharaca; haciendo una puesta en escena magistral que lo impulsó sobre Edgardo Bolaño y Camilo Molina, segundo y tercero respectivamente.

Guerra interpretó canciones como ‘Las chanzas de Mariela’ de Ubersino Peñaloza o Altos del Rosario’ de Alejo Durán y Pacho Rad, sin embargo se ganó los aplausos con la puya ‘Se va a saber quién es quién’, de Reinaldo Ortiz.

En realidad, José Juan Camilo es un joven al que desde hace tiempo le veían mucho potencial pero su carrera musical empezó a crecer en 2022 cuando logró unirse a Silvestre Dangond. Luego, tuvo múltiples experiencias con artistas como Iván Villazón.