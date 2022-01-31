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Blu Radio  / Binomio de Oro

Binomio de Oro

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Caribe

Retiran escultura de Rafael Orozco e Ismael Romero en Valledupar para ser reformadas

Las esculturas fueron objeto de críticas y burlas en redes sociales por el poco parecido que tenían con los artistas homenajeados.

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Caribe

Ordenan retirar estatuas en honor a Binomio de Oro en Valledupar: conozca las razones

El alcalde Ernesto Orozco “no quedó satisfecho con el resultado” y ordenó al artista plástico Jhon Peñaloza que las interviniera para mejorarlas.

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Sociedad

Israel Romero, destrozado: así se enteró de la muerte de su mamá en accidente de tránsito

El brillante acordeonero del Binomio de Oro conoció la trágica noticia en medio de una gira.

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Presidenciales

Alejandro Gaviria confiesa su gran debilidad por el vallenato, especialmente por el Binomio de oro

El candidato mostró su Lado B, la otra cara que pocos conocen, donde hizo algunas revelaciones sobre su vida personal.

Cristina Vita Aranda
Mundo

Cayó presunto autor de tiroteo en concierto del Binomio en Paraguay donde murió Cristina Vita Aranda

Según la Policía paraguaya, el detenido es el "autor intelectual" de la balacera donde murieron dos personas y otras seis resultaron heridas.

Cristina Vita Aranda
Entretenimiento

‘Cómo te olvido’: la canción con la que el Binomio de Oro despidió a Vita Aranda

El Binomio de Oro lamentó el fallecimiento de Vita Aranda en el concierto realizado en Paraguay.

Cristina Vita Aranda
Mundo

¿Quién era el blanco del ataque a bala en concierto del Binomio de Oro en Paraguay?

La modelo Cristina Vita Aranda fue alcanzada por uno de los proyectiles mientras hacía fila en la zona de los baños del anfiteatro.

israel romero instagram oficial binomio de oro.jpg
Mundo

"Me enteré después del concierto": así vivió Israel Romero tiroteo que dejó dos muertos en Paraguay

El pleno concierto del Binomio de Oro se desató una balacera que terminó con la vida de dos personas, entre ellos una reconocida modelo.

Cristina Vita Aranda
Sociedad

Cristina Vita Aranda, la historia de la modelo asesinada en concierto del Binomio de Oro en Paraguay

La bella modelo y entrenadora fitness se encontraba en proceso de separación del jugador Iván Torres, pero muchos creían que se trataba de una estrategia publicitaria.

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Mundo

La historia del vallenato en Paraguay y el trágico concierto del Binomio de Oro

La agrupación dio un concierto en San Bernardino, Paraguay, donde se registró un tiroteo que dejó a dos personas muertas. Entre ellas se encuentra la esposa de un reconocido futbolista.

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