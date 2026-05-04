Retiran escultura de Rafael Orozco e Ismael Romero en Valledupar para ser reformadas

Una gran sorpresa se llevaron esta mañana los amantes del Binomio de Oro que llegaron hasta el ecoparque Río Guatapurí para ver las polémicas esculturas realizadas a Rafael Orozco e Israel Romero, pues estas ya no se encontraban en el sitio, debido a que fueron retiradas en horas de la madrugada.

Se trató del cumplimiento de una orden entregada por el alcalde Ernesto Orozco, quien mostró su descontento ante lo que se convirtió en un homenaje objeto de burlas y memes en redes sociales.

A pesar de que cada una de las esculturas, realizadas a escala natural, pesan 200 kilos debido a su elaboración en bronce, nada fue impedimento para que en menos de una semana de haber sido puestas, las retiraran de su base y las devolvieran al taller del artista Jhon Peñaloza, quien deberá mejorarlas, para que los rostros sean más semejantes.

Por lo pronto, lo que quedó en el sitio fue un arco enchapado con baldosa negra brillante de aproximadamente dos metros y medio de largo, el cual está marcado con el nombre “Binomio de oro”. A su vez, en la base, quedaron las baldosas destruidas, lo que fue necesario para poder retirar las esculturas, las cuales deberán regresar en las próximas semanas.



"No quedé satisfecho con el resultado de la escultura en homenaje al Binomio de Oro, y atendiendo el sentimiento de la ciudadanía, el escultor Jhon Peñalosa retirará la imagen que develamos y la intervendrá para mejorarla", declaró el mandatario a través de su cuenta de X, a partir de la polémica suscitada por el poco parecido que tenían las imágenes.