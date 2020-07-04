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Blu Radio  / Rafael Orozco

Rafael Orozco

  • rafael orozco escultura.jpg
    La escultura fue retirada para su reforma.
    Suministrado.
    Caribe

    Retiran escultura de Rafael Orozco e Ismael Romero en Valledupar para ser reformadas

    Las esculturas fueron objeto de críticas y burlas en redes sociales por el poco parecido que tenían con los artistas homenajeados.

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    Robo millonario a fundidora de oro
    Cortesía
    Antioquia

    Detenidos por hurto millonario iniciarían preacuerdo si devuelven lo robado en la fundidora de oro

    Los acusados tendrían que devolver 700 millones de pesos, producto del millonario atraco.

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    Alejandro Gaviria
    Foto: Instagram/agaviriau
    Presidenciales

    Alejandro Gaviria confiesa su gran debilidad por el vallenato, especialmente por el Binomio de oro

    El candidato mostró su Lado B, la otra cara que pocos conocen, donde hizo algunas revelaciones sobre su vida personal.

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    Mauricio Leal.
    Cortesía.
    Entretenimiento

    Transformando al Yo Me Llamo Rafael Orozco, así fue la última aparición en público de Mauricio Leal

    Una semana antes de su muerte, Mauricio Leal le hizo un cambio de look al ganador de la primera temporada de Yo Me Llamo.

  • 369904_Rafael Orozco, el ídolo / Foto: @alejopalacios1
    Rafael Orozco, el ídolo / Foto: @alejopalacios1
    Entretenimiento

    Él tenía un corazón de oro: Alejandro Palacio sobre 'Rafael Orozco, el ídolo'

    La novela la pude disfrutar de lunes a viernes por la señal de Caracol Televisión.

  • 285748_BLU Radio, Rafael Orozco Maestre / foto: captura YouTube eduardorosado1973
    BLU Radio, Rafael Orozco Maestre / foto: captura YouTube eduardorosado1973
    Caribe

    Homenaje a Rafael Orozco en Barranquilla, a 25 años de su muerte

    Familia y seguidores del artista del Binomio de Oro harán una misa en su honor.

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    Acordeón Vallenato / Foto / AFP
    Cultura

    ‘Se dice de mí’: La historia de Rafael Orozco

    La familia y amigos del reconocido cantante vallenato acompañaron a Diva Jessurum en ‘Se dice de mí’ para contar detalles de su carrera profesional, su vida personal y su asesinato.

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