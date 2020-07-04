Blu Radio Rafael Orozco
Rafael Orozco
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Retiran escultura de Rafael Orozco e Ismael Romero en Valledupar para ser reformadas
Las esculturas fueron objeto de críticas y burlas en redes sociales por el poco parecido que tenían con los artistas homenajeados.
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Detenidos por hurto millonario iniciarían preacuerdo si devuelven lo robado en la fundidora de oro
Los acusados tendrían que devolver 700 millones de pesos, producto del millonario atraco.
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Alejandro Gaviria confiesa su gran debilidad por el vallenato, especialmente por el Binomio de oro
El candidato mostró su Lado B, la otra cara que pocos conocen, donde hizo algunas revelaciones sobre su vida personal.
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Transformando al Yo Me Llamo Rafael Orozco, así fue la última aparición en público de Mauricio Leal
Una semana antes de su muerte, Mauricio Leal le hizo un cambio de look al ganador de la primera temporada de Yo Me Llamo.
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Él tenía un corazón de oro: Alejandro Palacio sobre 'Rafael Orozco, el ídolo'
La novela la pude disfrutar de lunes a viernes por la señal de Caracol Televisión.
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Homenaje a Rafael Orozco en Barranquilla, a 25 años de su muerte
Familia y seguidores del artista del Binomio de Oro harán una misa en su honor.
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‘Se dice de mí’: La historia de Rafael Orozco
La familia y amigos del reconocido cantante vallenato acompañaron a Diva Jessurum en ‘Se dice de mí’ para contar detalles de su carrera profesional, su vida personal y su asesinato.