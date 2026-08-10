Tecnología ayuda en sismos: 10 de agosto de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 10 de agosto:



Los consejos para activar las alertas en sus celulares en caso de sismos o terremotos para poder actuar a tiempo y salvar su vida.

en caso de sismos o terremotos para poder actuar a tiempo y salvar su vida. Jhon Fredy Gutiérrez, periodista de Fact Checking, habló sobre cómo identificar un contenido falso y así evitar su propagación en redes sociales, en medio de estos momentos de crisis con el temblor que sacudió al país.

habló sobre cómo identificar un contenido falso y así evitar su propagación en redes sociales, en medio de estos momentos de crisis con el temblor que sacudió al país. Camila Domínguez, gerente de Alianzas de Android en Hispanoamérica, explicó cómo hace más de cuatro años trabajan con Google para que los celulares puedan recibir las alertas en caso de movimientos telúricos.