Dos muertos y siete heridos dejó violenta riña entre comunidad y Policía en Valledupar

Mientras en gran parte de Valledupar habitantes y turistas disfrutaban de uno de los últimos días del Festival Vallenato, en un sector conocido como Torres de Nando Marín se reportó en la madrugada de este sábado un violento enfrentamiento entre la comunidad y la Policía que le quitó la vida a dos personas y dejó heridas a otras siete, entre los que destacan tres uniformados.

Según reportes iniciales, a las autoridades llegó el aviso de un hombre armado que estaba a las afueras de un negocio. Por lo que, rodeando la zona, la persona, al parecer, no solo se negó a un registro personal sino que se abalanzó contra los uniformados junto con otros allegados para herirlos con disparos y piedras. La escena causó desesperación en los varios presentes que no tenían nada que ver con lo ocurrido y tuvieron que correr para resguardarse del peligro.

“De acuerdo con la información preliminar, siendo aproximadamente las 02:55 de la madrugada, patrullas de vigilancia atendieron un requerimiento ciudadano, en el cual se alertaba sobre la presencia de un individuo, presuntamente, armado en las inmediaciones de un establecimiento abierto al público”, se puede leer en un comunicado de la Policía.

“Al llegar al lugar, los uniformados intentaron realizar un procedimiento de registro a persona a un ciudadano que coincidía con las características reportadas; sin embargo, esta se negó al procedimiento y, con el apoyo de varios acompañantes, incitó una reacción violenta contra los policías mediante el uso de armas de fuego y el lanzamiento de objetos contundentes, generando un escenario de alta tensión que obligó al uso legítimo y proporcional de la fuerza para restablecer el orden y salvaguardar la vida e integridad de las personas”, agregó.



De los dos subintendentes de la Policía y el patrullero que resultaron heridos; uno de ellos registra un disparo y los otros dos cuentan con laceraciones y contusiones. El resto de lesionados también está bajo observación médica en el municipio.

Los actos urgentes fueron asumidos por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), entidad que realizó la inspección técnica al lugar de los hechos y la recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física.

Asimismo, la Policía informó que fue abierta una indagación preliminar “con el fin de garantizar la transparencia institucional y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se presentaron estos hechos”.

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“La institución reitera su compromiso con el respeto a los derechos humanos, la legalidad y el mantenimiento del orden público, al tiempo que hace un llamado a la ciudadanía para dirimir los conflictos por vías pacíficas y legales”, concluye la comunicación.