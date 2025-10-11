Turistas y samarios vibran con el Festival Vallenato Mar de Acordeones de Santa Marta

Santa Marta también tiene su propio festival vallenato. En medio del puente festivo de receso escolar, la ciudad celebra la versión número 29 del Festival Vallenato Mar de Acordeones, un evento que reúne a decenas de artistas, acordeoneros, cantantes y compositores de todo el país para rendirle tributo a la Perla de América.

El certamen, que se desarrolla en distintos escenarios de la ciudad, se ha consolidado como una de las expresiones culturales más importantes del Caribe, no solo por mantener viva la tradición vallenata, sino también por dinamizar la economía y el turismo durante esta temporada.

“Invitamos a todos los samarios y visitantes a disfrutar de esta fiesta del folclor, que nos une en torno a nuestra música y nuestras raíces”, expresó Clarena Lobo Almanza, fundadora del festival, quien junto a Iván Linero Ladino ha liderado este evento por casi tres décadas.

Durante la gran final de la modalidad Canción Inédita, celebrada en el Samarian Social Club, el jurado coronó como Rey al compositor Luis Gómez Cotes, con la obra 'Por amor a mi tierra'. El segundo lugar fue para Wilfrido Álvarez, con 'Refugio divino', y el tercer puesto lo ocupó José Villa de la Hoz, con 'Perdido en tu magia'.



Cada una de las composiciones participantes estuvo inspirada en Santa Marta y sus 500 años, convirtiendo el escenario en un homenaje a la historia y al sentimiento caribeño.

“Cada año llegan más participantes de distintos rincones del país, demostrando que el vallenato sigue siendo un lenguaje que nos une y nos representa como región y como nación, y que desde Santa Marta y el Magdalena también se impulsa nuestro folclor”, agregaron los fundadores del festival.

El Festival Mar de Acordeones es más que una competencia: es una celebración del alma samaria. Entre notas, versos y parrandas, Santa Marta reafirma que también tiene su propio festival, su mar de acordeones y un público que lo vive con orgullo y pasión.