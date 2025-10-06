Estas actividades del SOFA 2025 serán "innovadoras" en la cultura geek en Bogotá

Desde este 9 al 13 de octubre regresa el Salón del Ocio y la Fantasía (SOFA) a Bogotá en Corferias, que, como cada año, trae toda una programación especial en torno a la cultura geek en la capital del país, desde cosplay hasta torneos gaming en diferentes medios.



¿Qué tendrá de nuevo este SOFA 2025 en Bogotá?

“Hemos tratado de mejorar la experiencia del visitante. Tenemos una zona de descanso muy amplia, más zonas de comidas, una nueva tarima musical que nos habían pedido mucho, con festival de bandas de anime, con fiestas temáticas para todos los fandoms, la Swifties, los One Directioners, todo el tema del K-Pop que es tan fuerte va a estar ahí presente. Los invitados especiales este año vienen en un formato late night en el auditorio, también va a ser muy, muy, muy interesante y la idea es que puedan venir a disfrutar del evento con más tranquilidad y más calma”, explicó Zantiago Echeverri, director de contenido de SOFA, en diálogo con Blu Radio.

Y es que, este 2025, una de las grandes innovaciones fue el Fandom Fest 2025, de Fan Club Colombia, en donde se tendrá un stand con diferentes conciertos privados con temáticas de diferentes temas, es decir, aplicado a todos los gustos en torno a este mundo del ocio y la fantasía, desde k-pop hasta anime.

“Fanclub se une al Sofa en un día de celebración para comunidades con el Fandom Fest. Por más de 10 horas, le estaremos dando pequeños espacios a distintas comunidades para que encuentren, disfruten y compartan con sus amigos en un festival musical que abarca desde kpop, pop, Disney, rock y opening y endings del anime, tomándonos el pabellón 1 en su segundo nivel, y haciéndola la mejor experiencia de este evento anual de fans”, detalló Daniela Cubides, CEO de Fan Club Colombia.

En cuanto a anime, la alianza con Crunchyroll traerá lanzamientos destacados, entre ellos la nueva temporada de My Hero Academia. También habrá muestras de actores de doblaje y la presencia de una diseñadora japonesa de personajes. Cristina Hernández, reconocida por su participación en Demon Slayer, será una de las voces invitadas.



Los concursos de cosplay a nivel internacional, los shows musicales y las actividades de K-Pop son de las más concurridas. También destaca la pasarela grupal de cosplay, que sorprende incluso a quienes no están familiarizados con este mundo.

SOFA // Foto: Twitter @CorferiasBogotá

SOFA 2025: precios, boletas y más detalles

Existen tres tipos de entrada a este evento: boleta general, family pass y SOFA Pass, que cada uno tiene un valor diferente y diferentes servicios, la cuales son:

Boleta general (1 persona)



Jueves: $25.000.

Viernes: $25.000.

Sábado: $31.000.

Domingo: $31.000.

Lunes: $31.000.

Family pass (mínimo 4 boletas)



Jueves: $22.000.

Viernes: $22.000.

Sábado: $27.000.

Domingo: $27.000.

Lunes: $27.000.

SOFA PASS (Ingreso para todos los días)

· Precio único por persona de 118.000 pesos.



SOFA 2025: un universo para todos los fanáticos del ocio y la fantasía

Aunque SOFA suele asociarse con cosplay y cultura geek, su oferta está pensada para todo tipo de público. Familias completas pueden asistir: los menores de 7 años y los mayores de 70 entran gratis.

Habrá pabellones para niños, muestras artísticas tipo museo, actividades deportivas, desfiles de cosplay, espacios de moda y una muestra comercial destacada. “No es solo para el que se disfraza; es para quienes quieren divertirse, conocer y sorprenderse con cosas nuevas”, dijo Echeverri.

