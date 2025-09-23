Regresa el SOFA a Bogotá: esto es todo lo que debe saber de esta edición 2025

Regresa a Bogotá uno de los eventos más importantes del ocio y entretenimiento en Corferias, que, al igual que a su cercano Comic Con, reúne lo mejor de la industria de la fantasía durante varios días en los pabellones de este reconocido recinto ferial en la ciudad, que se llevará a cabo este 2025 entre el 9 y 13 de octubre.

SOFA // Foto: Twitter @CorferiasBogotá

¿Cuánto costará el SOFA este 2025 en Bogotá?

Existen tres tipos de entrada a este evento: boleta general, family pass y SOFA Pass, que cada uno tiene un valor diferente y diferentes servicios, la cuales son:

Boleta general (1 persona)



Jueves: $25.000.

Viernes: $25.000.

Sábado: $31.000.

Domingo: $31.000.

Lunes: $31.000.

Family pass (mínimo 4 boletas)



Jueves: $22.000.

Viernes: $22.000.

Sábado: $27.000.

Domingo: $27.000.

Lunes: $27.000.

SOFA PASS (Ingreso para todos los días)

· Precio único por persona de 118.000 pesos.



¿Qué actividades tendrá el Salón de Ocio este 2025?

Habrá, como es habitual, diferentes paneles de charlas en torno al ocio, al igual que espacio para todos los gustos: torneos gaming, cosplay, narración, juegos de mesa, anime, títeres, talleres de arte, diseño, tecnología, entre otro.

Una de las innovaciones será gracias a Fan Club, Dix, entre otros, que tendrán un Fandom Fest en donde tendrán un festival con la música de Blackpink. BTS, Childhood, Camp Rock, One Direction, Kpop, Taylor Swift, entre otros más.

En el evento se presentó la programación para este 2025, entre agenda de actividades, espacio se activaciones de marcas, invitados especiales, espacios de torneos, charlas, competencias y demás espacios destacados del evento más importante de la cultura geek.



sofa_bogota_-_instagram_corferias.jpg

Invitados del SOFA 2025

Cosplay



Nadyasonica: La arquitecta del cosplay latinoamericano y el fenómeno gender bender.

La arquitecta del cosplay latinoamericano y el fenómeno gender bender. Julieta Allegretti: Cosplay de alcance masivo y la nueva generación digital.

Cosplay de alcance masivo y la nueva generación digital. Lorraine Cosplay: La excelencia en la confección y la trayectoria competitiva.

Chizuko Amano: World Cosplay Summit (WCS) y el hito para la profesionalización.

Doblaje latino



Alicia Vélez Mendoza: La voz multigeneracional del doblaje.

La voz multigeneracional del doblaje. Cristina Hernández: Una leyenda de 36 años y liderazgo femenino.

Una leyenda de 36 años y liderazgo femenino. Luis Miguel Pérez: La voz del héroe y la formación de la comunidad.

La voz del héroe y la formación de la comunidad. Juan Felipe Sierra: voz de Todoroki, en My Hero Academia.

voz de Todoroki, en My Hero Academia. Rómulo Bernal: voz de Bakugo y Shigaraki en My Hero Academia.

voz de Bakugo y Shigaraki en My Hero Academia. Ernesto Rumbaut:voz de Aizawa en My Hero Academia.

Arte

