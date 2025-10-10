Llega nuevo festival de música a Bogotá con artistas de talla mundial

Bogotá se volvió epicentro de música en Latinoamérica, que cada mes recibe a más artistas en conciertos y diferentes eventos que posicionan a la capital colombiana como un ejemplo dentro de la industria del entretenimiento en toda la región en comparación con países cercanos.

Parte de esto ha sido gracias a festivales como el Estéreo Picnic, Cordillera o los conocidos Popular al Parque, Rock al Parque, entre otros, que convocan a miles de personas en un solo día. Pero la capital de apaga a inicio de año y los eventos disminuyen, por eso, Last Tour presentó un nuevo que se llevará desde 2026 en el mes de febrero y contará con artistas de talla internacional.

Concierto - referencia // Foto: suministrada

Denominado Festival Ondas, será el evento al aire libre con menor capacidad y menos artistas, en comparación a otros eventos, pues solo tendrá uno o dos headliner por día, a diferencia de otros que suelen tener hasta 20 en una sola fecha. Al igual que también se realizará en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, entre el 13 y 22 de febrero.

"Pensado como un festival de ciclo —formato que se desarrolla en varias fechas, con solo uno o dos artistas por noche— y con una programación ecléctica y diversa, ondas es una experiencia musical, artística, cultural y gastronómica creada para un público que no busca lo masivo, sino lo auténtico y significativo", explicaron.



Este es el cartel del Festival Ondas