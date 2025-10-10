En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Nobel de Paz a María Corna Machado
Carlos Barbosa
Dina Boluarte
Acuerdo entre Israel y Hamás

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Llega nuevo festival de música a Bogotá con artistas de talla mundial

Llega nuevo festival de música a Bogotá con artistas de talla mundial

Este espacio contará de uno a dos artistas por día, a diferencia de otros festivales que suelen tener una parrilla de hasta 20 en una sola fecha.

Referencia persona disfrutando un concierto.
Referencia persona disfrutando un concierto.
Foto: ImageFx
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de oct, 2025

Bogotá se volvió epicentro de música en Latinoamérica, que cada mes recibe a más artistas en conciertos y diferentes eventos que posicionan a la capital colombiana como un ejemplo dentro de la industria del entretenimiento en toda la región en comparación con países cercanos.

Parte de esto ha sido gracias a festivales como el Estéreo Picnic, Cordillera o los conocidos Popular al Parque, Rock al Parque, entre otros, que convocan a miles de personas en un solo día. Pero la capital de apaga a inicio de año y los eventos disminuyen, por eso, Last Tour presentó un nuevo que se llevará desde 2026 en el mes de febrero y contará con artistas de talla internacional.

Concierto - referencia (1).jpg
Concierto - referencia //
Foto: suministrada

Denominado Festival Ondas, será el evento al aire libre con menor capacidad y menos artistas, en comparación a otros eventos, pues solo tendrá uno o dos headliner por día, a diferencia de otros que suelen tener hasta 20 en una sola fecha. Al igual que también se realizará en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, entre el 13 y 22 de febrero.

"Pensado como un festival de ciclo —formato que se desarrolla en varias fechas, con solo uno o dos artistas por noche— y con una programación ecléctica y diversa, ondas es una experiencia musical, artística, cultural y gastronómica creada para un público que no busca lo masivo, sino lo auténtico y significativo", explicaron.

Este es el cartel del Festival Ondas

  • Febrero 13: Ivy Queen + Villano Antillano
  • Febrero 14: The Cardigans
  • Febrero 19: Arde Bogotá + Silvestre y la Naranja
  • Febrero 20: Justin Quiles + Ovy on the Drums
  • Febrero 21: Jerry Rivera
  • Febrero 22: Encanto de Disney (Sinfónico)
WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Música

Concierto

Publicidad

Publicidad

Publicidad