La sorpresa del año: estos son los artistas que serán homenajeados en el Festival Vallenato 2026

Una verdadera sorpresa se llevaron los fanáticos del genero vallenato este martes tras conocerse los artistas que serán homenajeados en la versión número 59 del Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar.

Este año "La universidad del vallenato", como se le conoce al Binomio de Oro, será la agrupación que gozará del reconocimiento el próximo año, donde, por supuesto, se le hará un homenaje a los fundadores de la misma, como lo son el fallecido cantante Rafael Orozco y el acordeonero Israel Romero.



El afiche oficial, un recorrido visual de sus éxitos

El afiche promocional fue diseñado por Carlos Ortiz, de Codiscos, quien enfatizó que la historia de la compañía discográfica está estrechamente ligada a la del Binomio de Oro. Ortiz buscó crear una pieza "única y digna de tan grande homenaje".

El diseño presenta dos referencias visuales claves a las portadas históricas del grupo:1. Parte superior: Los maestros Rafael e Israel aparecen en un esmoquin negro, un atuendo que evoca portadas de álbumes icónicos como De Cache, Exportación y Cinco años de Oro, mostrando una "elegante y distinguida sobriedad".2.



Parte inferior: Los artistas son representados nuevamente con trajes blancos, que hacen referencia a álbumes como Enamorado de siempre y De fiestas, mostrándolos en una interpretación "alegre y apasionada"



Sobre la versión 59 del Festival Vallenato 2026

Valledupar se prepara para una de sus fiestas folclóricas más grandes. En el marco del próximo 59° Festival de la Leyenda Vallenata, que se celebrará del 29 de abril al 2 de mayo de 2026, se llevó a cabo la develación del afiche promocional, marcando el inicio formal de los preparativos para el homenaje a Israel Romero y Rafael Orozco, fundadores del Binomio de Oro.

Al evento de develación asistieron el propio Israel Romero, Wendy Orozco, hija del fallecido Rafael Orozco, y varios exintegrantes de la agrupación, incluidos Alejandro Palacios, Morre Romero y Jhonatan ‘Meque’ Jaraba. Todos ellos destacaron la importancia de este reconocimiento.

Wendy Orozco, visiblemente emocionada, agradeció a la Fundación del Festival de la Leyenda Vallenata por el tributo a su padre, señalando que "la música del Binomio de Oro sigue viva y eso hay que preservarlo".

"Un afiche a la altura de este gran binomio que nos regaló letras y melodías de oro", escribió Wendy Orozco en las redes sociales.

Rodolfo Molina, presidente de la Fundación del Festival de la Leyenda Vallenata, manifestó su inmenso honor y alegría por la develación del afiche, destacando que el festival resalta la identidad de la región y del vallenato que "recorre Colombia y el mundo".

Molina expresó la intención de que el 59° Festival supere al anterior, el cual congregó a 10.000 concursantes, 243 grupos de piloneras y 120.000 visitantes. Aseguró que esta será una "celebración de vida, donde la creatividad es motivo de felicidad".

