La Selección Colombia Sub-20 deja su huella en los Mundiales: una historia de gloria y récords

La Selección Colombia ha tenido importantes participaciones a lo largo de la historia de los Mundiales Sub 20, consolidándose como una de las selecciones más competitivas de Sudamérica y dejando huella en distintos torneos gracias a su talento joven y su estilo de juego disciplinado y ofensivo.

La Tricolor ha demostrado un crecimiento constante en esta categoría. En 2025, la selección ha conseguido avanzar hasta los cuartos de final del Mundial que se lleva a cabo en Chile y busca imponerse ante España en el encuentro en el estadio Estadio Fiscal de Talca.

Selección Colombia Sub 20 X: @FCFSeleccionCol

La Selección Colombia en los Sub 20

A lo largo de su historia, Colombia ha tenido participaciones destacadas: en 1985, en la Unión Soviética, llegó a cuartos de final, finalizando en la octava posición; en 1989, en Arabia Saudita, repitió presencia en cuartos de final, ubicándose séptima tras caer ante Italia 3-1.

Adicionalmente, en 2011, como anfitriona, alcanzó los cuartos de final, pero fue eliminada por México en tanda de penales tras un empate 1-1 en tiempo reglamentario. En 2019, en Polonia, volvió a los cuartos de final, siendo eliminada por Ucrania.



Selección Colombia Sub 20 - AFP

Finalmente, en 2023, en Argentina, repitió presencia en cuartos de final, pero cayó ante Italia, con un marcador de 3-1 en el Estadio San Juan del Bicentenario de la Ciudad de San Juan.



Su histórica participación en Emiratos Árabes 2003

La Selección Colombia Sub-20 ha tenido una destacada trayectoria en los Mundiales de la categoría, con su mejor participación histórica en 2003, donde logró el tercer lugar. En la edición de 2011, celebrada en Colombia, también tuvo una actuación sobresaliente al llegar hasta los cuartos de final, pero fue eliminada por México tras una emotiva tanda de penales.

Selección Colombia sub 20 2003. Foto: AFP

En el Mundial Sub-20 de 2003, realizado en Emiratos Árabes Unidos, Colombia alcanzó el tercer lugar, siendo este su mejor desempeño y su instancia más larga en la historia de la competencia. Bajo la dirección técnica de Reinaldo Rueda, el equipo nacional superó a selecciones como Argentina, con un marcador de 2-1 en el partido por el tercer puesto, gracias a goles de Erwin Carrillo y Jaime Castrillón.



¿Cómo va la selección en el Mundial 2025?

Para el Mundial Sub-20 de Chile 2025, Colombia ha mostrado un rendimiento destacado. Tras vencer a Sudáfrica en octavos de final, el equipo se enfrentará a España en cuartos de final, buscando igualar o superar su mejor desempeño histórico.

Selección Colombia Sub-20 // Foto: AFP

Publicidad

Jugadores como Canchimbo y Villarreal han sido claves en el avance del equipo, destacándose por su rendimiento en los partidos anteriores, y con un grupo talentoso y motivado, Colombia tiene la oportunidad de seguir haciendo historia en esta edición del torneo.