Selección Colombia sub 20: los jugadores a seguir en el Mundial de la Fifa

La Selección Colombia sub 20 debutará este lunes en el Mundial de la Fifa con altas expectativas y un grupo de jugadores que ya empiezan a captar la atención de la afición y los expertos.

En diálogo con Blog Deportivo, el entrenador Sebastián Botero, resaltó que Colombia se caracteriza por ser un equipo “maduro a pesar de la edad”, capaz de sostener un estilo de juego intenso: presión alta en campo contrario, transiciones rápidas y solidez defensiva con un esquema 4-3-3 que se transforma en un 4-5-1 cuando el rival obliga a replegarse.



Las figuras de Colombia a seguir

Entre los nombres propios que despiertan mayor expectativa aparece Jordan García, arquero samario de Fortaleza, descrito como un guardameta con “mucha jerarquía, personalidad y gran juego con los pies”. Su carácter lo hace un líder natural bajo los tres palos.

En defensa destacan Jaymar Mosquera, central de buena talla y salida clara, y Juan David Arizal, lateral izquierdo formado en Medellín, que pasó de extremo a defensor y combina vocación ofensiva con una evolución positiva en la marca.

El mediocampo tiene como pieza clave a Kenner, un volante que aporta despliegue físico, recuperación y llegada al área rival. Su estilo recuerda al de jugadores de élite como Valverde en el Real Madrid, siendo capaz de atacar espacios vacíos y sumarse al gol.



En ataque, la atención se centra en Emilio, delantero con presente goleador en el fútbol colombiano, y en Néiser Villarreal, quien brilló en el Sudamericano y se perfila como una de las grandes cartas del combinado nacional. El cuerpo técnico considera que Villarreal podría actuar como extremo o relevo natural de Emilio, mientras que jugadores como Perea y Rentería aparecen como alternativas desequilibrantes por las bandas.

Neiser Villareal Selección Colombia Sub 20 Foto: fcfseleccioncol

Un equipo con proyección

Más allá de los nombres, el enfoque del entrenador César Torres estaría en sostener la estructura colectiva por encima de la improvisación. La idea es mantener extremos naturales que respalden la presión en la mitad de la cancha, sin perder profundidad ofensiva.

Colombia, que sueña con avanzar en este Mundial, llega con una generación cargada de talento y con futbolistas que ya empiezan a mostrar credenciales para consolidarse en el fútbol profesional e incluso dar el salto al plano internacional.

Publicidad

El debut será este lunes, 29 de septiembre, ante Arabia desde las 6:00 de la tarde.